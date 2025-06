Les moyens de renforcer la coopération bilatérale au centre d’entretiens entre Ben Yahia et Aurore Bergé

Les moyens de promouvoir la coopération bilatérale ont été au centre d’entretiens, mercredi à Marrakech, de la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Naïma Ben Yahia, avec la ministre française déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé.

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence de responsables des deux ministères et de membres de la délégation accompagnant Mme Bergé, a été l’occasion d’aborder des sujets importants qui intéressent les deux parties, notamment dans les domaines de la formation et de la lutte contre toute forme de violence faite aux femmes.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette entrevue, Mme Ben Yahia a indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et la France, qui connaissent récemment une forte dynamique, notamment à la faveur de la visite d’Etat effectuée, en octobre dernier, au Royaume par le président français, Emmanuel Macron, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette visite d’Etat a donné une forte impulsion aux relations exceptionnelles entre les deux pays, a-t-elle enchaîné, soulignant que cette rencontre a été aussi l’occasion de renforcer la communication entre les deux parties, afin de mettre en oeuvre les engagements pris lors de leur rencontre, en marge de la 69è session de la Commission de la condition de la femme (CSW69), tenue au siège de l’ONU en mars dernier, en particulier dans le domaine de l’égalité entre les deux sexes.

Dans une déclaration similaire, Mme Bergé a, de son côté, mis en avant l’importance de cette rencontre dans le cadre de la coopération “exceptionnelle et renforcée que nous voulons entre le Maroc et la France”, suite à la dernière visite d’Etat du président Emmanuel Macron, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

L’objection est de renforcer la coopération bilatérale, non seulement en matière économique mais aussi dans le domaine social, d’où cette rencontre pour examiner des sujets essentiels pour les deux pays, notamment l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité des droits humains et la lutte contre toute forme de violence faite aux femmes, a fait savoir la ministre française.

A l’issue de cette rencontre, les deux parties ont procédé à la signature d’une déclaration d’intention visant à renforcer la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines de la formation et de la lutte contre la violence faite aux femmes.

