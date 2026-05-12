Nairobi | Ouverture des travaux du Sommet « Africa Forward » avec la participation de M. Akhannouch qui représente SM le Roi

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Les travaux du sommet “Africa Forward” se sont ouverts, mardi à Nairobi, avec la participation du Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch qui représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La délégation marocaine à cette grand-messe franco-africaine, placée sous le thème “Africa Forward : des partenariats entre l’Afrique et la France pour l’innovation et la croissance”, comprend la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, l’Ambassadeur Directeur Général de l’Agence marocaine de Coopération Internationale (AMCI), Mohamed Methqal ainsi que l’ambassadeur du Royaume auprès de la République du Kenya et de la République du Soudan du Sud, Abderrazzak Laassel.

Elle comprend également une importante délégation de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), conduite par son président, Chakib Alj, et composée de plusieurs acteurs du secteur privé marocain.

Co-organisé par le Kenya et la France, ce sommet réunit le président kényan, William Ruto et son homologue français, Emmanuel Macron, ainsi que plusieurs chefs d’État et de gouvernement africains, autour des perspectives de renforcement des partenariats entre la France et les pays africains.

Premier sommet de ce type à être accueilli et co-présidé avec un pays anglophone, “Africa Forward” ambitionne de promouvoir des partenariats Afrique-France à la fois “robustes et équilibrés”, fondés sur des complémentarités économiques réelles et orientés vers le service des populations.

Le sommet met en avant la diversité des acteurs prenant part aux échanges, notamment les États, les entreprises, les jeunesses, les artistes, les sociétés civiles et les diasporas, avec pour objectif d’accélérer les investissements croisés et de construire des solutions concrètes aux défis communs.

Le Forum sera aussi consacré aux questions de financement du développement et aux enjeux globaux, notamment les questions de souveraineté, de compétitivité, ainsi que les enjeux de paix et de sécurité en soutien des médiations africaines et des actions de l’Union africaine.

Le Forum d’affaires “Africa Forward : Inspire & Connect”, organisé la veille, a été marqué par une participation distinguée de la délégation marocaine qui a pris part aux différents ateliers, panels et rencontres réunissant des dirigeants de grandes entreprises africaines et françaises avec pour objectif de favoriser les partenariats économiques et les opportunités d’investissement.

Certaines conclusions du sommet devraient contribuer à la préparation du Sommet du G7 que la France accueillera à Evian du 15 au 17 juin prochain.

LR/MAP