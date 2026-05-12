Nairobi | Clôture des travaux du sommet “Africa Forward”

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Les travaux du sommet “Africa Forward”, tenu sous le thème “Africa Forward : Des partenariats entre l’Afrique et la France pour l’innovation et la croissance” ont pris fin, mardi soir à Nairobi.

Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI à ce sommet.

Lors de ce sommet, M. Akhannouch a pris part à un Panel sur l’Architecture Financière en présence du président kényan, William Ruto et de son homologue français, Emmanuel Macron, de chefs d’État et de gouvernement africains, du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres ainsi que de présidents d’institutions internationales.

A cette occasion, le Chef du gouvernement a souligné que le Maroc, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a fait de l’industrie l’un des piliers centraux de sa transformation économique, relevant que cette dynamique s’est traduite par une progression significative des exportations industrielles, une performance qui repose sur des filières structurées, notamment l’automobile et l’aéronautique.

M. Akhannouch a par ailleurs coprésidé avec le Président de la République du Ghana, SEM John Dramani Mahama un Panel sur la souveraineté sanitaire.

S’exprimant lors de ce panel, M. Akhannouch a indiqué que le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a fait le choix stratégique de placer la souveraineté sanitaire au cœur de sa trajectoire de développement.

La délégation marocaine à cette grand-messe franco-africaine était composée de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, du ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui et du ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, de l’Ambassadeur Directeur Général de l’Agence marocaine de Coopération Internationale (AMCI), Mohamed Methqal ainsi que de l’ambassadeur du Royaume auprès de la République du Kenya et de la République du Soudan du Sud, Abderrazzak Laassel.

Elle comprenait également une importante délégation de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), conduite par son président, Chakib Alj, et composée de plusieurs acteurs du secteur privé marocain.

Co-organisé par le Kenya et la France, ce sommet a réuni le président kényan, William Ruto et son homologue français, Emmanuel Macron, ainsi que plusieurs chefs d’État et de gouvernement africains, autour des perspectives de renforcement des partenariats entre la France et les pays africains.

Premier sommet de ce type à être accueilli et co-présidé avec un pays anglophone, “Africa Forward” ambitionne de promouvoir des partenariats Afrique-France à la fois “robustes et équilibrés”, fondés sur des complémentarités économiques réelles et orientés vers le service des populations.

Le sommet a mis en avant la diversité des acteurs prenant part aux échanges, notamment les États, les entreprises, les jeunes, les artistes, les sociétés civiles et les diasporas, avec pour objectif d’accélérer les investissements croisés et de construire des solutions concrètes aux défis communs.

M. Akhannouch avait également pris part au Forum d’affaires “Africa Forward : Inspire & Connect”, organisé la veille, et qui a été marqué par une participation distinguée de la délégation marocaine dans les différents ateliers, panels et rencontres réunissant des dirigeants de grandes entreprises africaines et françaises avec pour objectif de favoriser les partenariats économiques et les opportunités d’investissement.

LR/MAP