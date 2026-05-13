Nairobi | M. Ruto appelle à davantage d’équité pour les “54 États Souverains” de l’Afrique

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Le président kényan, William Ruto, a appelé, mardi à Nairobi, à davantage d’équité pour les “54 États souverains” de l’Afrique, affirmant que ces États forment l’un des plus grands blocs au sein des Nations Unies.

“Il est à la fois indéfendable et inadmissible qu’un continent comptant près de 1,5 milliard d’habitants, représenté par 54 États souverains et constituant l’un des plus grands blocs au sein des Nations Unies, continue d’être exclu d’une représentation permanente au Conseil de sécurité”, a déclaré le chef de l’État kényan qui s’exprimait lors de la cérémonie de clôture du Sommet “Africa Forward”, en présence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et du président français Emmanuel Macron.

Il a, dans ce sens, appelé à davantage d’équité pour les États africains, relevant que l’Afrique ne cherche pas des privilèges, mais l’équité, ainsi qu’un partenariat fondé sur le respect mutuel, la responsabilité partagée et le progrès commun.

La cérémonie de clôture du Sommet “Africa Forward” a réuni plusieurs chefs d’État et de gouvernement africains ainsi que de hauts responsables internationaux.

LR/MAP