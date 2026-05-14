70ème anniversaire des FAR | Cérémonie au siège de l’État-Major Général à Rabat

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Une cérémonie a été organisée, jeudi au siège de l’État-Major Général des Forces Armées Royales (FAR) à Rabat, à l’occasion du 70ème anniversaire de la création des FAR.

Présidée par le Général de Corps d’armée Mohammed Berrid, Inspecteur général des FAR et Commandant la Zone Sud, la cérémonie a été marquée par le salut des couleurs nationales et la lecture de l’Ordre du jour adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-Major Général des FAR, aux Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang.

Dans cet Ordre du jour, le Souverain a souligné que la célébration du 70ème anniversaire des FAR est “une occasion qui revêt une signification profonde dans l’histoire de notre pays, et représente une épopée nationale à travers laquelle Nous nous remémorons, avec fierté et considération, l’évolution de cette solide institution nationale ainsi que les actions louables et les énormes sacrifices qu’elle ne cesse de consentir pour que le Maroc demeure un pays sûr, préservant son intégrité territoriale”.

SM le Roi s’est félicité “des réalisations accomplies durant la précédente période, tout en soulignant la nécessité de continuer à œuvrer pour promouvoir Nos Forces Armées et les développer davantage afin qu’elles accompagnent constamment les mutations profondes que connaît le monde”.

Le Souverain a aussi salué “le rôle agissant et central, dont les Forces Armées Royales ont été investies depuis leur création, pour la sécurisation et la protection de Nos frontières terrestres, maritimes et aériennes, ainsi que leur engagement, conformément à Nos Hautes Instructions, pour apporter leur contribution aux opérations de sauvetage et de secours, prodiguer les soins et dispenser de l’aide aux populations affectées, chaque fois que cela s’avère nécessaire”.

Dans ce sens, SM le Roi s’est félicité “de cette épopée humanitaire marocaine, marquée par la fédération des efforts de l’administration centrale et territoriale et de la société civile pour l’activation proactive des opérations de sauvetage et de secours, auxquelles ont participé les unités des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, de la Sûreté Nationale, des Forces Auxiliaires et de la Protection Civile, avec une planification et une coordination minutieuses pour l’évacuation des habitants de Ksar El Kébir et de plusieurs villages de la région du Gharb, cernés par les inondations, tout en assurant leur hébergement et tout en leur apportant les aides nécessaires”.

Le Souverain a aussi salué “les actions louables des équipes médicales et paramédicales opérant dans les Hôpitaux militaires de campagne et les Unités d’Intendance militaire, dont Nous avons ordonné le déploiement dans certaines zones reculées et montagneuses des provinces d’Azilal, d’Al Haouz et de Midelt suite aux conséquences des perturbations climatiques, ce qui a eu un impact réconfortant sur le moral de Nos fidèles sujets”.

Parallèlement à ces efforts, SM le Roi a souligné “les résultats distingués du service militaire, qui joue un rôle majeur dans le renforcement de l’esprit de citoyenneté et d’appartenance à la Patrie, tout en consacrant les valeurs de solidarité, d’entraide, de discipline et de responsabilité auprès de Notre jeunesse marocaine”.

“À ce propos, Nous avons œuvré pour l’adoption d’une approche intégrée, fondée sur la modernisation des méthodes d’enseignement, d’encadrement et de qualification avec le renforcement des partenariats avec les administrations et les établissements publics, afin de développer les compétences nécessaires aux appelés dans de nouvelles spécialisations techniques qui répondent aux besoins professionnels actuels de Notre pays et à ses attentes dans les domaines de la formation professionnelle et de l’emploi”, a ajouté le Souverain.

À cette occasion, plusieurs Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang ont été décorés de Wissams qui leur ont été décernés par SM le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des FAR.

Cette cérémonie a été marquée également par l’organisation d’un défilé militaire auquel ont pris part différents détachements du Bataillon du quartier général relevant de l’État-Major Général des Forces Armées Royales.

Cet événement constitue l’occasion de mettre en lumière les avancées majeures accomplies par les FAR, depuis leur création en 1956 par Feu SM le Roi Mohammed V, pour s’ériger en modèle d’efficacité opérationnelle, d’innovation stratégique et de rayonnement international de cette institution une institution résolument engagée sur la voie de la modernisation, qui ne cesse d’incarner, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-Major Général des FAR, les valeurs suprêmes de loyauté, de discipline et de dévouement.

Outre leur engagement à défendre la sécurité, la stabilité et l’intégrité territoriale du Royaume, et à protéger la vie, la santé et les biens des citoyens, les FAR continuent de jouer des rôles humanitaires et solidaires, notamment lors de catastrophes naturelles et de circonstances exceptionnelles.

LR/MAP