Marrakech accueille la 9e édition du Salon international des technologies de l’eau (SITeau)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La 9e édition du Salon international des technologies de l’eau, de l’assainissement et de l’énergie (SITeau) a débuté, mercredi au Musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau au Maroc à la Cité Ocre, avec la participation d’experts, décideurs, jeunes, universitaires, opérateurs économiques et représentants de la société civile du Maroc et d’ailleurs.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement est initié en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), la Coalition marocaine pour l’eau (COALMA), l’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech, ainsi que des acteurs médiatiques et institutionnels, en plus de partenariats spécifiques liés aux différentes séquences du salon.

S’inscrivant dans le sillage des grands rendez-vous internationaux dédiés à l’eau, notamment le 11e Forum mondial de l’eau prévu à Riyad en 2027, au cours duquel le Maroc décernera le Prix Hassan II, le SITeau ambitionne de renforcer son positionnement en tant que manifestation scientifique internationale de dialogue et de coopération.

Fort du succès de ses huit précédentes éditions organisées à Casablanca, le SITeau se veut ainsi un espace de réflexion, de proposition de solutions alternatives, de valorisation des bonnes pratiques et d’apprentissage à partir des expériences passées, y compris celles n’ayant pas abouti.

Au menu figurent une compétition de golf visant à promouvoir les golfs écologiques, une exposition consacrée aux métiers de l’eau, de l’assainissement et de l’énergie avec l’intégration des secteurs de l’agriculture et de la santé, en parallèle d’un programme scientifique riche ainsi qu’une rencontre intergénérationnelle intitulée “Intergenerational 4 Water”, qui réunit jeunes et experts autour du thème “Le nexus eau-énergie-agriculture-santé au service du développement durable : le cas du Maroc”, dans une logique de transmission et de partage d’expériences, en plus d’un atelier ludique destiné aux enfants, axé sur le thème “L’eau, école de citoyenneté”.

La clôture officielle, prévue vendredi, donnera lieu à une conférence internationale consacrée à l’eau, à l’interculturalité et à l’hydrodiplomatie, sous le thème “Le Dialogue des Rives au miroir de l’eau”, suivie de la remise des prix GAÏA pour l’environnement, avec le soutien notamment de l’UNESCO (Programme hydrologique intergouvernemental et secteur des sciences sociales et humaines), du Programme des Nations unies pour l’environnement/Plan d’action pour la Méditerranée et d’autres partenaires.

Deux journées supplémentaires, les 15 et 16 mai, seront consacrées au renforcement des capacités, portant notamment sur le cadre juridique et la gouvernance de l’eau au Maroc et à l’international, les aspects juridiques et institutionnels de l’énergie, ainsi que les mécanismes de médiation, en partenariat avec l’Institut de médiation (France).

La cérémonie d’ouverture de la 9e édition du SITeau a été marquée par un hommage posthume à l’ancien directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), feu Ali Fassi Fihri.

LR/MAP