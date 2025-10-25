ONU | Antonio Guterres met en avant la coopération exemplaire du Maroc avec la MINURSO

Partager Facebook

Dans son dernier rapport au Conseil de sécurité sur le Sahara marocain, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a mis en exergue la coopération exemplaire entre les Forces Armées Royales (FAR) et la MINURSO, consolidant ainsi la position du Royaume en tant que partenaire privilégié de la paix et de la stabilité dans la région.

Ce document onusien illustre ainsi la qualité du dialogue entre les FAR et la MINURSO, en relevant que pas moins de quatre visites de haut niveau ont été organisées au quartier général de la Zone Sud des FAR, complétées par cinq rencontres techniques à Laâyoune, Dakhla et Guelmim.

De même, la MINURSO a effectué pas moins de 7.723 visites dans les différentes installations des FAR. Ce chiffre important démontre la coopération exemplaire du Royaume avec la Mission onusienne.

Les FAR ont, par ailleurs, facilité 58 patrouilles d’investigation couvrant 354 sites signalés, permettant à la MINURSO de parcourir quelque 364.440 kilomètres en patrouilles terrestres.

L’un des aspects les plus significatifs mis en relief par le rapport du SG de l’ONU concerne l’engagement pionnier du Maroc dans le déminage. Les FAR ont procédé au déminage de près de 129 millions de mètres carrés de terrain, neutralisant 34 mines antipersonnel, 60 mines antichars et 475 engins explosifs. Cet effort considérable dénote de l’expertise des FAR dans ce domaine, et s’inscrit dans une démarche multidimensionnelle visant à sécuriser le terrain, et à créer les conditions optimales pour un passage sûr et sécurisé des biens et des personnes.

Le rapport exprime explicitement la confiance de la MINURSO dans l’engagement et la capacité du Maroc concernant la sécurité du personnel onusien. Cette reconnaissance constitue un satisfecit de poids attestant du professionnalisme et du sérieux avec lesquels les autorités marocaines honorent leurs engagements envers la communauté internationale.

Cette coopération exemplaire, saluée dans le rapport du Secrétaire général de l’ONU, conforte la position du Maroc comme partenaire crédible et fiable de la communauté internationale. Elle illustre également la capacité du Royaume à conjuguer la défense légitime de son intégrité territoriale avec une ouverture constructive vis-à-vis des mécanismes onusiens.

En revanche, le rapport du SG de l’ONU pointe du doigt le groupe séparatiste du “polisario” qui persiste dans ses obstructions, depuis novembre 2020, à tous les vols de reconnaissance en hélicoptères et refuse tout contact direct avec le commandement de la MINURSO. Le Secrétaire général de l’ONU appelle l’entité séparatiste à lever immédiatement toutes les restrictions et à rétablir la coopération avec la Mission onusienne.

LR/MAP