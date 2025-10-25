Bouznika | Le Gameathon FactiCITÉ fait ses débuts pour renforcer l’éducation numérique chez les jeunes

Partager Facebook

Le coup d’envoi de la 1ère édition du “Gameathon FactiCITÉ” a été donné samedi au Complexe Moulay Rachid de la Jeunesse et de l’Enfance de Bouznika, un événement dédié à l’éducation des jeunes aux médias et au numérique.

Organisée par l’UNESCO, sous l’égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale de l’éducation aux médias et à l’information (EMI), qui se tient du 24 au 31 octobre sous le thème : “La pensée avant l’Intelligence artificielle – L’éducation aux médias et à l’information dans le monde digital”.

Le Gameathon FactiCITÉ 2025 réunit des étudiants issus de différentes universités marocaines autour du jeu pédagogique “FactiCITÉ”, une création originale visant à renforcer la pensée critique et la résilience face à la désinformation.

À travers une approche participative et ludique, les jeunes sont invités à relever des défis de vérification de faits, d’analyse d’images et de sources, tout en développant des réflexes d’autonomie et de responsabilité numérique.

À cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné que le Gameathon FactiCITÉ s’inscrit pleinement dans l’effort du Maroc pour développer un écosystème des industries culturelles et créatives, en particulier dans le domaine du jeu vidéo et de la gamification éducative.

Dans une allocution lue en son nom par Nisrine Souissi, directrice du Portail national et de la Documentation au ministère, M. Bensaid a relevé que cet événement, alliant créativité, innovation et valeurs citoyennes, illustre la capacité du Royaume à faire du jeu un vecteur d’éducation, de culture et de cohésion sociale.

“La transparence et la fiabilité de l’information constituent le socle du vivre-ensemble et de la confiance civique”, a-t-il indiqué, saluant le Gameathon FactiCITÉ comme “une initiative pionnière pour sensibiliser les jeunes à la responsabilité informationnelle et à la vigilance numérique”.

Le Maroc, a-t-il ajouté, promeut un modèle d’émergence inclusif et global, associant développement économique, cohésion sociale et participation citoyenne, notant que dans cette vision, l’éducation aux médias, à l’information et au numérique est appelée à jouer un rôle stratégique dans la consolidation d’un espace médiatique souverain, éthique et pluraliste.

De son côté, Lim Ming Kuok, conseiller pour le Secteur de la Communication et de l’Information au Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, a relevé que “dans un monde marqué par la désinformation, la prolifération des discours de haine et une érosion croissante de la confiance dans les médias, il est essentiel de doter les jeunes générations des compétences nécessaires pour relever les défis informationnels et numériques”.

L’UNESCO, a-t-il soutenu, œuvre activement à la promotion de l’éducation aux médias et à l’information ainsi qu’au développement des compétences numériques, afin d’aider les citoyens à comprendre les dynamiques de l’information, à développer leur pensée critique et à adopter une consommation responsable des contenus, soulignant que cette éducation vise à renforcer la capacité des jeunes à naviguer en ligne en toute sécurité, à distinguer les informations fiables des fausses nouvelles, à comprendre le rôle des médias dans les sociétés et à restaurer la confiance dans l’écosystème informationnel.

À travers des scénarios réalistes, des débats simulés et des défis de vérification d’information, FactiCITÉ plonge les participants de manière interactive dans le monde des médias et leur permet de mieux comprendre les mécanismes et enjeux liés à la circulation de l’information.

Développé en trois langues, français, anglais et arabe, FactiCITÉ a été testé auprès de plus de 600 jeunes, depuis juillet 2024, au Maroc comme à l’international, dans des cadres scolaires, universitaires et associatifs variés.

LR/MAP