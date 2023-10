SM le Roi | Le Maroc souhaite que l’Afrique puisse trouver la place qui lui revient dans les instances internationales

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc souhaite vivement que l’Afrique, dont la voix est désormais audible au sein du Groupe des 20 à travers l’Union Africaine, puisse trouver la place qui lui revient dans les autres instances internationales, a indiqué SM le Roi Mohammed VI.

Dans un message adressé aux participants aux Assemblées Annuelles du Groupe de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI), qui se tiennent du 09 au 15 octobre à Marrakech, le Souverain a assuré qu’”en tant que pays africain, le Maroc souhaite vivement que le Continent, dont la voix est désormais audible au sein du Groupe des 20 à travers l’Union Africaine, puisse trouver la place qui lui revient dans les autres instances internationales et ainsi mettre en œuvre ses agendas économiques et sociaux”.

Les pays du Continent sont parmi ceux qui sont le plus touchés par le changement climatique, alors que leurs contributions aux activités à l’origine du réchauffement de la planète sont parmi les plus faibles, a écrit Sa Majesté le Roi dans ce Message, dont lecture a été donnée par M. Omar Kabbaj, Conseiller de Sa Majesté le Roi.

Le Souverain a appelé, à ce titre, au réajustement des règles et des cadres régissant le traitement de la problématique de l’endettement afin que soient prises en compte les contraintes que rencontrent les pays à faible revenu les plus endettés pour faire face aux changements climatiques.

“L’Afrique, qui abritera en 2050 le quart de la population mondiale, se doit de bénéficier aujourd’hui des conditions qui lui permettront de renforcer ses marges de manœuvre, de mettre à profit son potentiel pour mieux répondre aux besoins de sa population, dans un monde de plus en plus incertain et marqué par des changements profonds de paradigmes”, a estimé Sa Majesté le Roi.

Le Souverain a, par ailleurs, rappelé que le Maroc avait fait de la coopération Sud-Sud son axe d’ouverture prioritaire, soulignant que “Nous procédons en cela selon une démarche de co-développement avec les pays frères et amis du Continent”.

LR/MAP