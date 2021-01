Sahara | Le Togo exprime son “soutien total” à la souveraineté du Maroc

Partager Facebook

La République du Togo a exprimé son soutien total à la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud.

“Notre position au Togo est que : il est très important pour nous de dire à tout le monde que votre souveraineté sur la région du Sahara est totale”, a souligné le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, dans une déclaration rendue publique suite à sa participation à la Conférence ministérielle de Soutien à l’Initiative d’Autonomie sous la Souveraineté du Maroc.

“Nous devons vous soutenir. Nous devons montrer à tout le monde que votre position est la même que la nôtre”, a ajouté le ministre togolais, exprimant, au nom du Président Faure Gnassingbé, sa “profonde gratitude” au Maroc et aux États-Unis pour l’invitation à la Conférence.

Le chef de la diplomatie togolaise a rappelé à cette occasion que son pays a pris connaissance de la décision historique des Etats-Unis d’Amérique reconnaissant la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara.

“Nous avons dit au Togo enfin. Enfin, parce que maintenant, nous pouvons parler de paix et de sécurité dans votre pays et dans votre région”, a-t-il poursuivi.

“Nous devons donc montrer à tout le monde, dès maintenant, que votre décision et celle de l’administration américaine sont bonnes pour notre continent, l’Afrique, pour nous et pour le Royaume du Maroc”, a conclu le ministre togolais des affaires étrangères.

La Conférence ministérielle tenue virtuellement vendredi, a vu la participation d’une quarantaine de pays.

Co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le secrétaire d’Etat adjoint US en charge des questions du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, David Schenker, cette conférence a été l’occasion pour la majorité des pays participant d’exprimer leur fort appui à l’Initiative marocaine d’autonomie comme seule base pour une solution juste et durable au conflit régional du Sahara.

Les participants se sont engagés à continuer à plaider en faveur d’une solution se basant uniquement sur l’Initiative marocaine d’Autonomie pour la résolution du conflit du Sahara.

