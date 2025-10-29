Maroc-Paraguay | Un partenariat stratégique ancré dans le respect mutuel (M. Bourita)

Partager Facebook

Le Maroc et le Paraguay sont animés d’une volonté claire et responsable d’intensifier leur partenariat stratégique, dans le cadre d’une vision fondée sur le respect des engagements et la fidélité aux principes, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre paraguayen des Relations extérieures, Rubén Ramírez Lezcano, le ministre a indiqué que les relations bilatérales “tirent leur force de la vision des deux Chefs d’État, SM le Roi Mohammed VI et SEM. le Président Santiago Peña, visant à les hisser au rang d’un partenariat stratégique reposant sur un dialogue politique structuré, une coopération multisectorielle et une lecture commune des défis régionaux et internationaux”.

À cet égard, M. Bourita a souligné que la visite de M. Lezcano au Maroc s’inscrit dans une dynamique politique grandissante entre les deux pays, mettant en avant “l’ouverture constante du Paraguay sur le continent africain”, illustrée notamment par l’ouverture de son ambassade à Rabat et sa décision officielle d’inaugurer prochainement un consulat général à Dakhla.

“Ce pas important confère à notre partenariat une portée symbolique particulière, traduisant notre solidarité agissante et volonté sincère de s’inscrire pleinement dans la dynamique continentale africaine”, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, M. Bourita a salué le soutien ferme et constant du Paraguay à l’Initiative marocaine d’autonomie, en la considérant comme “l’unique base sérieuse et crédible” pour parvenir à une solution politique définitive au différend artificiel autour du Sahara marocain, relevant que cette position “fait du Paraguay un allié fidèle à ses convictions, respecté et écouté” en Amérique Latine.

Par ailleurs, il a loué les réformes profondes menées au Paraguay sous la conduite du Président Santiago Peña, visant à consolider la justice sociale, la prospérité économique et une diplomatie agissante, ajoutant que ces choix illustrent une gouvernance responsable et renforcent la place du Paraguay au sein des instances régionales et internationales.

M. Bourita a, en outre, indiqué que les deux parties ont réaffirmé, au cours de cette entrevue, leur attachement à une diplomatie multilatérale inclusive, fondée sur la concertation, la légitimité et la responsabilité commune.

Il a salué à ce propos “le rôle actif du Paraguay au sein du MERCOSUR et son engagement à approfondir le partenariat entre le Maroc et ce bloc régional, dans une logique de coopération Sud-Sud fondée sur la solidarité et la complémentarité”.

Le ministre a aussi fait part de la détermination des deux pays à renforcer leurs échanges commerciaux. “Nous avons entamé des discussions autour d’accords commerciaux bilatéraux entre le Maroc et le Paraguay, en perspective de les développer et de les élargir à l’échelle du Royaume et du MERCOSUR”, a-t-il précisé.

Et de conclure que cette visite “consolide le partenariat exemplaire unissant le Maroc et le Paraguay”, notant que les deux parties oeuvrent pour l’organisation de rencontres bilatérales de haut niveau dans les deux pays en vue de renforcer davantage leurs relations.

LR/MAP