M. Abdeltif Loudyi reçoit le ministre de la Défense de la République de la Gambie

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En exécution des Hautes Instructions Royales, le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdeltif Loudyi, a reçu, mercredi, le ministre de la Défense de la République de la Gambie, Baboucarr Ousmaila Joof, accompagné d’une importante délégation en visite de travail au Royaume.

Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et la République de la Gambie, a été marquée par la signature de l’Accord de coopération dans le domaine militaire, indique un communiqué de l’Administration de la Défense Nationale.

Cet Accord porte sur la coopération dans les domaines de la formation, de l’entraînement et exercices, l’échange de visites ainsi que l’échange d’expériences et d’expertises dans différents domaines d’intérêt commun. Il prévoit également la création d’une commission militaire mixte devant arrêter les axes de coopération et se réunissant alternativement à Rabat et à Banjul.

Les deux ministres ont passé en revue les différents volets de la coopération bilatérale et les voies et moyens de la renforcer dans les domaines d’intérêt commun, et ont souligné le rôle positif et constructif du Royaume du Maroc et de la République de la Gambie dans le maintien de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans le continent africain.

Cette rencontre a été également l’occasion pour mettre en avant les diverses initiatives de coopération Sud-Sud et d’intégration régionale, lancées sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, faisant du Royaume du Maroc un acteur dynamique de stabilité et de prospérité partagées au profit du continent africain.

Au terme de cette rencontre, les deux responsables ont manifesté l’ambition et la volonté commune de consolider, à l’avenir, ces relations à travers la mise en œuvre de l’Accord de coopération dans le domaine militaire signé ce jour.

LR/MAP