Mondial 2026 | Saibari rejoint En-Nesyri au sommet des buteurs marocains en Coupe du monde

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L’international marocain Ismael Saibari est entré dans l’histoire du football national en rejoignant Youssef En-Nesyri en tête du classement des meilleurs buteurs du Maroc en Coupe du monde avec trois réalisations chacun, grâce à son but inscrit mercredi face à Haïti (4-2), lors de la troisième journée du groupe C du Mondial 2026.

Auteur d’un parcours exceptionnel lors de cette édition nord-américaine, le milieu offensif des Lions de l’Atlas a trouvé le chemin des filets dans chacun des trois matches de la phase de groupes.

Il avait d’abord marqué lors du nul contre le Brésil (1-1), avant d’offrir la victoire au Maroc face à l’Écosse (1-0), puis de récidiver contre Haïti pour porter son total à trois buts dans le tournoi.

À 25 ans, Saibari devient ainsi le premier joueur marocain à inscrire trois buts au cours d’une même phase finale de Coupe du monde, égalant en seulement une édition le record national détenu jusque-là par Youssef En-Nesyri.

En-Nesyri avait établi cette marque sur deux éditions différentes. L’attaquant marocain avait ouvert son compteur lors du Mondial 2018 en Russie contre l’Espagne, avant d’ajouter deux réalisations lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, face au Canada en phase de groupes puis contre le Portugal en quart de finale.

LR/MAP