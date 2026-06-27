La ville de Barcelone accueille le « Salon Al Omrane Expo » Marocains du Monde 2026

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La ville de Barcelone accueille, du 26 au 28 juin, une nouvelle étape du Salon international “Al Omrane Expo – Marocains du Monde 2026”, poursuivant ainsi la tournée internationale du Groupe dédiée aux Marocains résidant à l’étranger (MRE).

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, appelant au renforcement des liens avec les Marocains établis à l’étranger et à leur pleine implication dans le développement économique et social du Royaume, indique le groupe Al Omrane dans un communiqué.

Elle s’inscrit également dans la continuité de la politique conduite par le ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, qui place la proximité avec les Marocains du Monde au cœur de ses priorités stratégiques.

Temps fort de cette étape, une conférence institutionnelle s’est tenue autour de la thématique : “Investissement immobilier des Marocains du Monde : opportunités, dispositifs d’accompagnement et programme d’aide au logement”, ajoute la même source.

Cette rencontre a connu la présence de la consule générale du Maroc à Barcelone, du secrétaire général du ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, du président du Groupe Al Omrane, ainsi que de représentants institutionnels, de partenaires bancaires et d’acteurs du tissu associatif marocain en Espagne.

Elle a constitué un espace d’échange autour de l’offre immobilière nationale, des dispositifs d’accompagnement mis en place au profit des Marocains établis à l’étranger, ainsi que du programme d’aide directe au logement “Daam Sakane”, initié sous la Haute Impulsion Royale.

Ce dispositif constitue aujourd’hui un levier important de la politique nationale de l’habitat, en contribuant à faciliter l’accès au logement et à soutenir la dynamique d’investissement immobilier au Maroc.

Pendant trois jours, les visiteurs ont l’opportunité d’échanger directement avec les équipes du Groupe Al Omrane, en présence de partenaires financiers mobilisés pour leur apporter une information complète et personnalisée.

Les échanges portent notamment sur les offres immobilières disponibles dans les différentes régions du Royaume, les modalités d’acquisition, les solutions de financement, les aspects juridiques et administratifs, ainsi que les dispositifs d’accompagnement destinés à faciliter la concrétisation de leurs projets immobiliers au Maroc.

À travers cette nouvelle étape, le Groupe Al Omrane confirme son engagement à mettre à la disposition des Marocains du Monde une information claire, accessible et personnalisée, en lien avec les priorités nationales en matière d’habitat, de facilitation de l’accès au logement et de promotion de l’investissement immobilier au Maroc.

D’autres étapes internationales viendront prolonger cette dynamique tout au long de l’année 2026, traduisant la volonté du Groupe de consolider le lien de confiance avec les Marocains établis à l’étranger et de les accompagner durablement dans leurs projets immobiliers au Maroc.

LR/MAP