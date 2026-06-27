Inclusion financière des femmes rurales | Le CAM, la BERD et le Groupement AT Saïss s’associent

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Le Crédit Agricole du Maroc (CAM), la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et le Groupement AT Saïss ont signé, récemment, une Convention de Partenariat visant à promouvoir l’inclusion financière et l’autonomisation économique des femmes rurales bénéficiaires du Projet Saïss dans la région de Fès-Meknès.

La convention a été signée par Mohammed Fikrat, Président du Directoire du Groupe Crédit Agricole du Maroc, Mark Bowman, Vice-Président en charge des Politiques et des Partenariats à la BERD, et Mehdi Zirari, Directeur Général Délégué du Groupement AT Saïss, indique un communiqué du CAM.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Projet Saïss, programme soutenu par la BERD et le Fonds Vert pour le Climat (GCF), dont l’objectif est de contribuer à la préservation durable des ressources en eau dans la plaine du Saïss tout en favorisant un développement économique inclusif au bénéfice des populations rurales, fait savoir le communiqué.

À travers cette convention, les partenaires uniront leurs expertises afin de mettre en œuvre un dispositif intégré combinant éducation financière, renforcement des capacités entrepreneuriales, accompagnement de proximité et orientation vers des solutions de financement adaptées.

Le programme ciblera principalement les femmes agricultrices, les membres de coopératives féminines ainsi que les femmes porteuses de projets ou entrepreneures en phase de développement. Il prévoit notamment des actions de sensibilisation, des formations en éducation financière et un accompagnement personnalisé visant à renforcer leur autonomie économique et leur accès aux services financiers.

Partenaire historique du monde agricole et rural, le Crédit Agricole du Maroc mobilisera l’ensemble de son écosystème au service de cette initiative, notamment à travers le CERCAM, son Centre d’Études et de Recherche, ainsi que ses différentes entités spécialisées dans le financement, l’accompagnement et l’inclusion financière.

Cette convention traduit également l’engagement commun du CAM et de la BERD en faveur d’un développement durable intégrant les dimensions économique, sociale et environnementale, avec une attention particulière portée à l’inclusion financière des femmes comme levier de résilience et de transformation des territoires ruraux.

LR/MAP