Agadir accueille l’édition 2026 du Forum méditerranéen du tourisme “MEDITOUR “

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Les travaux du Forum méditerranéen du tourisme » MEDITOUR « , se sont ouverts jeudi à Agadir, à l’initiative de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services Souss-Massa (CCIS-SM).

Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet évènement de trois jours, réunit plus de 200 décideurs et 40 experts internationaux venus esquisser les contours du tourisme de demain, à l’horizon 2030.

S’exprimant à cette occasion, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a mis le cap sur l’importance du bassin méditerranéen, notant que la Méditerranée est la première région touristique du monde qui accueille 460 millions de touristes chaque année, soit 30 % du tourisme mondial.

Et d’ajouter que « le tourisme marocain est profondément lié à cette dynamique méditerranéenne. Aujourd’hui, près de 60 % de nos arrivées touristiques au Maroc proviennent de pays méditerranéens. Une part très importante des investissements touristiques et des partenariats structurants qui accompagnent le développement de notre secteur est également issue de cet espace « .

Pour Mme Ammor, la destination Maroc partage les mêmes défis : l’adaptation au changement climatique, la pression croissante sur les ressources naturelles et culturelles, la transformation des attentes des voyageurs sous l’effet du numérique et de l’intelligence artificielle, ou encore la nécessité de mieux distribuer la valeur créée par le tourisme au profit des territoires et des communautés.

« Face à ces défis, nous avons tout à gagner à renforcer la coopération méditerranéenne, à partager nos expériences, à apprendre les uns des autres et à construire des réponses communes. Le Maroc est prêt à être un acteur actif de cette coopération méditerranéenne, fort de ses acquis et de sa position géographique, au service d’une Méditerranée plus compétitive, plus durable et plus solide », a-t-elle insisté.

Mettant l’accent sur la transformation profonde du secteur touristique et les résultats réalisés, Mme Ammor a précisé que le Maroc est passé de 13 millions de touristes en 2019 à près de 20 millions en 2025. Les recettes touristiques ont atteint un niveau record de 138 milliards de dirhams en 2025, contre moins de 80 milliards en 2019 .

De plus, « le Maroc a gagné 12 places dans le classement mondial des destinations touristiques depuis 2019. Aujourd’hui, nous sommes à la 22e position au niveau international, alors que nous étions à peine à la 34e place en 2019 « , a souligné la ministre, rappelant que « ces résultats confèrent une responsabilité supplémentaire : celle de contribuer activement à la dynamique collective méditerranéenne, et pas seulement à notre propre performance ».

Pour la ministre, la connectivité est l’un des leviers essentiels de cette dynamique, notamment l’aérien et le maritime. Avec plus de 3 500 kilomètres de côtes et une infrastructure portuaire modernisée, le Maroc investit dans le rapprochement des deux rives. Parmi les illustrations concrètes, elle a cité le nouveau terminal de croisière d’Agadir et le lancement de nouvelles liaisons maritimes, tout récemment à Tanger Med.

Pour sa part, le président de la CCIS-SM, Said Dor a souligné que ce forum est une véritable plateforme de réflexion commune et d’action solidaire entre les deux rives de la Méditerranée, à une époque où se croisent les défis du climat, de la durabilité et de la compétitivité, avec les opportunités d’investissement, d’innovation et de transformation des destinations.

De son côté, le président du Conseil régional Souss-Massa, Karim Achengli a mis en exergue l’importance grandissante de la coopération méditerranéenne pour le tourisme de demain, eu égard aux transformations que connaît le monde, portées par une transition numérique de rupture, une redéfinition continue des équilibres géopolitiques mondiaux et une instabilité des modèles économiques établis.

Pour le Directeur général de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique‏, Imad Barrakad, le Maroc a trouvé sa propre voie et partage pleinement les enjeux du développement du produit touristique, notant qu’Agadir illustre particulièrement cette dynamique, résultat d’un effort collectif grâce à ses atouts, aux investissements injectés et au renforcement de la capacité litière.

Le président de la Fédération des Chambres de commerce, d’industrie et de services du Maroc, Lhoucine Alioua a quant à lui annoncé le financement d’un nouveau projet régional d’appui au tourisme, en partenariat entre la Chambre marocaine de commerce et l’Union des chambres égyptiennes, pour un montant de 8 millions d’euros, dont le lancement est prévu dans les trois prochains mois.

A noter que l’édition 2026 du Forum méditerranéen du tourisme « MEDITOUR » dont le pilotage stratégique est assuré par l’Association des Chambres de Commerce de la Méditerranée (ASCAME), sera couronnée par la Déclaration de MEDITOUR Agadir 2026.

LR/MAP