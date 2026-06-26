Le Maroc remporte le Championnat arabe d’athlétisme U23 en Égypte

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Le Maroc a remporté le titre des Troisièmes Championnats arabes d’athlétisme des moins de 23 ans, qui se sont déroulés du 20 au 24 juin à Ismaïlia, en Égypte, au stade de l’Autorité du canal de Suez, avec la participation de quatorze pays.

Les athlètes marocains se sont hissés sur la première marche du podium des Championnats arabes après avoir récolté avec 32 médailles dont 12 d’or, 12 d’argent et 8 de bronze.

Chez les messieurs, le Maroc a remporté un total de 11 médailles (6 d’or, 2 d’argent et 3 de bronze), tandis que chez les dames, l’équipe nationale a obtenu 21 médailles (6 d’or, 10 d’argent et 5 de bronze).

L’équipe nationale marocaine a surclassé son homologue égyptienne, prenant ainsi la tête du classement général des médailles avec 12 médailles d’or, contre 11 pour l’Égypte.

L’équipe égyptienne s’est classée deuxième avec 36 médailles (11 d’or, 13 d’argent et 12 de bronze). Les équipes algérienne et tunisienne ont partagé la troisième place, avec 13 médailles chacune (6 d’or, 3 d’argent et 3 de bronze).

Au cours de la même période, Ismaïlia a également accueilli les premiers Championnats arabes d’athlétisme des moins de 16 ans, auxquels l’équipe marocaine n’a pas participé. L’Égypte a remporté le titre, décrochant 50 médailles (16 d’or, 16 d’argent et 18 de bronze).

LR/MAP