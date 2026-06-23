Maroc-Mauritanie | Signature du programme exécutif relatif au MoU dans le domaine des habous

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Le Maroc et la Mauritanie ont signé, mardi à Rabat, le programme exécutif relatif au mémorandum d’entente dans le domaine des habous et des affaires islamiques pour la période 2026-2028.

Le programme a été signé par le ministère des Habous et des Affaires islamiques et le ministère des Affaires islamiques et de l’Enseignement originel de la République islamique de Mauritanie.

A cette occasion, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a souligné que ce programme vise à hisser le niveaux de la coopération bilatérale en matière de gestion des affaires islamiques, ainsi qu’à favoriser l’échange d’expertises sur les questions d’intérêt commun et à assurer le suivi des actions convenues.

Il a également insisté sur l’importance d’adapter les expériences échangées aux réalités sociales et scientifiques de chaque pays afin d’en tirer le meilleur profit, saluant la profondeur des relations historiques unissant les deux pays frères.

Pour sa part, le ministre mauritanien El Fadil Ahmed Louly, en visite dans le Royaume à la tête d’une importante délégation, a qualifié cette rencontre d’étape importante dans le processus de développement du partenariat bilatéral dans les domaines des affaires islamiques.

Il a mis en avant la nécessité de valoriser les expertises et les expériences pionnières dont disposent les institutions marocaines et mauritanienne au service de la religion, du savoir et de la société, qualifiant ce programme exécutif d’étape importante qui ouvre une nouvelle phase de coopération institutionnelle fructueuse.

Il a également fait part de la volonté de son pays de bénéficier de l’expérience marocaine, reconnue pour son succès et devenue une référence dans plusieurs domaines liés à la gestion des affaires religieuses, notamment la promotion du Saint Coran et de ses sciences, la gestion des mosquées, la formation des imams et des oulémas, le développement des systèmes des habous et de la zakat ainsi que le renforcement de leurs rôles en matière de développement et de solidarité.

Ce programme reflète la volonté des deux parties de renforcer leur coopération dans la gestion des affaires islamiques sur la base des constantes partagées et de consolider les acquis des accords et mémorandums d’entente précédents, notamment celui signé à Rabat en 2004 ainsi que le programme exécutif relatif aux habous pour la période 2020-2022, signé en 2019.

LR/MAP