Baccalauréat 2026 | Les moyennes les plus élevées enregistrées au niveau national

Par Le Reporter.ma 18/06/2026 Actualités, Société Laisser un commentaire

Baccalauréat 2026 | Les moyennes les plus élevées enregistrées au niveau national

Le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports a rendu public les moyennes les plus élevées obtenues à l’échelle nationale lors de la session ordinaire de l’Examen national unifié du baccalauréat (juin 2026).

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que la répartition des moyennes les plus élevées de cette session par filières et par Académies régionales de l’éducation et de la formation est comme suit :

Classement par filières :

      Élève                                     Moyenne                               Filière                                                        Académies régionales 

– Dahab Omar                                19.76             Sc. mathématiques « B » option français                                Casablanca-Settat

– Haimer Hafssa                             19.65             Sc. de la Vie et de la Terre                                                 Casablanca-Settat

– Akil Marwa                                  19.63             Sc. physiques, option français                                             Casablanca-Settat

– Menoun Rayane                           19.39             Sc. mathématiques « A » option français                                Casablanca-Settat

– Choukri Fatima Zahrae                  19.37             Sc. économiques et Gestion                                               Casablanca-Settat

– Kerraf Mohamed Reda                  19.31             Sc. et technologies mécaniques                                            Marrakech-Safi

– Chouane Rayane                         19.17             Sc. et technologies électriques                                           Casablanca-Settat

– Biya Marwa                                 19.09             Lettres                                                                               Marrakech-Safi

– Chahib Ikrame                             18.89            Sc. de gestion et comptable                                                 Marrakech-Safi

– El Kharoubi Meryem                     18.85             Sc. humaines                                                                   Casablanca-Settat

– Amjehdi Noura                            17.79             Arts appliqués                                                                      Souss-Massa

– Taouareb Imane                          17.63             Baccalauréat professionnel                                                       L’Oriental

– Ben Bouazza Aya                         17.36             Sc. agronomiques                                                             Rabat-Salé-Kénitra

– Akili Ayoub                                  16.76            Sc. de la chariaa                                                                Casablanca-Settat

Classement par Académies régionales de l’éducation et de la formation :

 Académies régionales              Élève                                        Moyenne                           Etablissement scolaire                                       Filière                                            

1-Casablanca-Settat                   Dahab Omar                                  19.76                             Madina Schools 2 Ain Sebâa                  Sc. mathématiques « B » option français

2-Souss-Massa                         Erraghibi Rihana                              19.56                             Complexe Scolaire Al Qalam                  Sc. physiques, option français

3-Rabat-Salé-Kénitra              Adnane Nour El Houda                          19.53                           Institut Ben M’barek                             Sc. physiques, option français

3-Marrakech-Safi                         Choukri Aya                                  19.53                             Lycée qualifiant chahid saleh serghini     Sc. physiques, option français

4-Laâyoune Sakia-Hamra              Bounia Anas                                 19.52                             Complexe Scolaire Al Amine                  Sc. physiques, option français

5-Béni Mellal-Khénifra                 Elhmami Asmae                             19.50                              Lycée qualifiant Dakhla                         Sc. physiques, option français

6-Fès-Meknès                             Abouzid Sara                                 19.34                             Lycée qualifiant Ibn Jaafar                     Sc. physiques, option français

7-L’Oriental                                  Essalmi Chaimaa                             19.31                             Lycée qualifiant Abdellah Gennoun         Sc. physiques, option français

8-Tanger-Tétouan-Al Hoceima         El Ghazi Salma                              19.20                             Lycée qualifiant Charif Al Idrissi             Sc. physiques, option français

8-Drâa-Tafilalet                      Achaoui Fatima Zahrae                         19.20                             Lycée qualifiant Abdelmoumen              Sc. physiques, option français

9-Dakhla-Oued Ed-Dahab       Ben Haddou Abderahmane                    19.14                             Lycée Lala Khadija Référentiel               Sc. économiques

10-Guelmim Oued-Noun              El Mezdghi Asmae                           18.92                              Lycée qualifiant Moulay Driss                Sc. physiques, option français

LR/MAP

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