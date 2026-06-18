Baccalauréat 2026 | Les moyennes les plus élevées enregistrées au niveau national

Le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports a rendu public les moyennes les plus élevées obtenues à l’échelle nationale lors de la session ordinaire de l’Examen national unifié du baccalauréat (juin 2026).
Dans un communiqué, le ministère a indiqué que la répartition des moyennes les plus élevées de cette session par filières et par Académies régionales de l’éducation et de la formation est comme suit :
Classement par filières :
Élève Moyenne Filière Académies régionales
– Dahab Omar 19.76 Sc. mathématiques « B » option français Casablanca-Settat
– Haimer Hafssa 19.65 Sc. de la Vie et de la Terre Casablanca-Settat
– Akil Marwa 19.63 Sc. physiques, option français Casablanca-Settat
– Menoun Rayane 19.39 Sc. mathématiques « A » option français Casablanca-Settat
– Choukri Fatima Zahrae 19.37 Sc. économiques et Gestion Casablanca-Settat
– Kerraf Mohamed Reda 19.31 Sc. et technologies mécaniques Marrakech-Safi
– Chouane Rayane 19.17 Sc. et technologies électriques Casablanca-Settat
– Biya Marwa 19.09 Lettres Marrakech-Safi
– Chahib Ikrame 18.89 Sc. de gestion et comptable Marrakech-Safi
– El Kharoubi Meryem 18.85 Sc. humaines Casablanca-Settat
– Amjehdi Noura 17.79 Arts appliqués Souss-Massa
– Taouareb Imane 17.63 Baccalauréat professionnel L’Oriental
– Ben Bouazza Aya 17.36 Sc. agronomiques Rabat-Salé-Kénitra
– Akili Ayoub 16.76 Sc. de la chariaa Casablanca-Settat
Classement par Académies régionales de l’éducation et de la formation :
Académies régionales Élève Moyenne Etablissement scolaire Filière
1-Casablanca-Settat Dahab Omar 19.76 Madina Schools 2 Ain Sebâa Sc. mathématiques « B » option français
2-Souss-Massa Erraghibi Rihana 19.56 Complexe Scolaire Al Qalam Sc. physiques, option français
3-Rabat-Salé-Kénitra Adnane Nour El Houda 19.53 Institut Ben M’barek Sc. physiques, option français
3-Marrakech-Safi Choukri Aya 19.53 Lycée qualifiant chahid saleh serghini Sc. physiques, option français
4-Laâyoune Sakia-Hamra Bounia Anas 19.52 Complexe Scolaire Al Amine Sc. physiques, option français
5-Béni Mellal-Khénifra Elhmami Asmae 19.50 Lycée qualifiant Dakhla Sc. physiques, option français
6-Fès-Meknès Abouzid Sara 19.34 Lycée qualifiant Ibn Jaafar Sc. physiques, option français
7-L’Oriental Essalmi Chaimaa 19.31 Lycée qualifiant Abdellah Gennoun Sc. physiques, option français
8-Tanger-Tétouan-Al Hoceima El Ghazi Salma 19.20 Lycée qualifiant Charif Al Idrissi Sc. physiques, option français
8-Drâa-Tafilalet Achaoui Fatima Zahrae 19.20 Lycée qualifiant Abdelmoumen Sc. physiques, option français
9-Dakhla-Oued Ed-Dahab Ben Haddou Abderahmane 19.14 Lycée Lala Khadija Référentiel Sc. économiques
10-Guelmim Oued-Noun El Mezdghi Asmae 18.92 Lycée qualifiant Moulay Driss Sc. physiques, option français
LR/MAP