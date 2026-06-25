Mondial 2026 | Le Maroc renverse Haïti (4-2), les remplaçants font la différence

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Le Maroc a décroché sa qualification pour les 16ès de finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire face à Haïti (4-2), mercredi au stade d’Atlanta, pour le compte de la 3è et dernière journée du groupe C.

Menés à deux reprises par une équipe haïtienne surprenante, les Lions de l’Atlas ont pu compter sur l’apport décisif de leurs remplaçants, notamment Soufiane Rahimi et Gessime Yassine, pour arracher un succès synonyme de qualification.

Pour ce troisième match au Mondial, Mohamed Ouahbi a apporté plusieurs changements à son Onze de départ par rapport aux deux premières rencontres.

Amrabet, El Kaabi, Salah-Eddine et Halhal ont été titularisés, tandis que Bouaadi, Ounahi, Diop et Mazraoui ont été laissés au repos.

Dès le coup d’envoi, les Lions de l’Atlas ont affiché leurs intentions en exerçant un pressing haut et en occupant régulièrement la surface haïtienne.

À la 7e minute, El Khannouss s’est infiltré sur le côté gauche avant de tenter un centre en retrait, repoussé par la défense haïtienne. Quelques minutes plus tard, les Grenadiers ont obtenu un coup franc à l’entrée de la surface, mais la tentative est passée à côté de la cage de Yassine Bounou.

Alors que les Marocains cherchaient à ouvrir le score, Haïti a créé la surprise en inscrivant le premier but de la rencontre à la 10e minute. Le Haïti va trouver le chemin des filets après un excellent service venu du côté droit de Jean-Kévin Duverne. Lenny Joseph à la reprise, le ballon a heurté Yassine Bounou avant de rentrer.

Menés au score, les Lions de l’Atlas ont immédiatement accéléré le rythme pour revenir dans la partie.

À la 15e minute, El Khannouss s’est de nouveau illustré en débordant sur le côté droit avant de servir Saibari en retrait. Cependant, le ballon était légèrement derrière le joueur du PSV, qui n’a pas réussi à cadrer sa reprise.

Par la suite, Diaz, Saibari et Hakimi ont tenté leur chance, mais le manque de précision dans le dernier geste a empêché les Marocains d’égaliser.

À force d’insister sur les côtés et de multiplier les appels en profondeur, les Lions de l’Atlas ont fini par trouver la faille.

Intenable sur son couloir gauche, El Khannouss a réalisé un excellent travail individuel avant de décocher une frappe repoussée par Johny Placide. Bien placé, Hakimi a suivi l’action et a repris le ballon pour remettre les deux équipes à égalité.

Les cinq dernières minutes de la première période ont été totalement folles. Alors que Wilson Isidor a redonné l’avantage à Haïti à la 43e minute, le Maroc a réagi dans la foulée. Dans la première minute du temps additionnel, Saibari a remis les pendules à l’heure en inscrivant le but de l’égalisation.

Dès le début de la seconde période, les Marocains ont affiché leurs ambitions en se projetant rapidement vers l’avant pour tenter de prendre l’avantage. Face à cette pression, les Haïtiens se sont repliés dans leur camp, privilégiant une organisation défensive compacte afin de contenir les offensives des Lions de l’Atlas.

Auteur d’une prestation de très haut niveau, El Khannouss a multiplié les initiatives offensives, mais il s’est souvent heurté à un Johny Placide impérial, auteur de plusieurs arrêts décisifs.

Dominant la rencontre de bout en bout, à l’exception de quelques incursions haïtiennes, les hommes de Mohamed Ouahbi ont fini par faire le break. Entré en jeu à la place de Saibari, Soufiane Rahimi a inscrit le troisième but marocain à la 78e minute.

Le jeune Yassine Gessime a scellé définitivement le sort du match en faveur des Lions de l’Atlas en inscrivant le 4è but à la 89è minute du jeu.

Grâce à cette victoire, le Maroc termine à la deuxième place du groupe C avec le même nombre de points que le Brésil, leader à la différence de buts, après sa victoire face à l’Écosse (3-0).

Les Lions de l’Atlas disputeront leur match des 16ès de finale le 29 juin au stade de Monterrey (Mexique) contre le leader du Groupe F.

LR/MAP