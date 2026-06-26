Mondial 2026 | Maroc-Pays-Bas en 16es de finale, le 29 juin à Monterrey

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La sélection nationale marocaine affrontera son homologue des Pays-Bas en 16ès de finale de la Coupe du monde 2026, le 29 juin au stade de Monterrey (Mexique).

Les Lions de l’Atlas, deuxièmes du groupe C avec sept points derrière le Brésil à la différence de buts, retrouvent ainsi le premier du groupe F pour une place en huitièmes de finale.

Le Maroc s’est qualifié pour le premier tour à élimination directe après avoir tenu en échec le Brésil (1-1) lors de son entrée en lice, avant de s’imposer face à l’Écosse (1-0) puis contre Haïti (4-2).

Les Pays-Bas ont, de leur côté, terminé en tête du groupe F pour décrocher leur billet pour les seizièmes de finale.

Le vainqueur du match Maroc-Pays-Bas sera opposé en huitièmes de finale au gagnant du duel entre le Canada et l’Afrique du Sud, le 4 juillet à Houston.

De son côté, le Brésil, premier du groupe C, affrontera le Japon, deuxième du groupe F.

LR/MAP