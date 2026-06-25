Mondial 2026 | Ouahbi salue la force du collectif après la victoire du Maroc face à Haïti (4-2)

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L’entraîneur de la sélection marocaine, Mohamed Ouahbi, s’est félicité de la qualification de son équipe au prochain tour de la Coupe du monde, à la suite de sa victoire face à Haïti (4-2), soulignant que ce succès est avant tout le fruit de la force du collectif.

« Je suis satisfait. Nous avons remporté ce match et assuré notre qualification. C’est l’essentiel », a déclaré Ouahbi lors de la conférence de presse d’après-match.

Le sélectionneur national a tenu à mettre en avant l’ensemble de son groupe, évitant de s’attarder sur les performances individuelles. « Je ne vais pas parler des individualités. Tout le groupe a réalisé un excellent travail. Certains joueurs n’avaient pas eu beaucoup de temps de jeu jusque-là, mais ils ont répondu présents lorsqu’ils ont été sollicités », a-t-il indiqué.

Ouahbi a également insisté sur la complémentarité qui règne au sein de l’effectif marocain. « Nous n’avons pas de titulaires et de remplaçants. Nous avons un groupe complémentaire dans lequel chaque joueur remplit parfaitement son rôle lorsqu’il entre en jeu. Les buts inscrits aujourd’hui par Rahimi et Gessime en sont une parfaite illustration », a-t-il expliqué.

Le technicien marocain a, dans ce sens, estimé que la principale force de son équipe réside dans son unité et son état d’esprit. « Nous avons une très belle équipe. Notre force, c’est le groupe. Nous respectons tous nos adversaires, mais nous n’avons peur de personne et nous abordons chaque match avec l’ambition de le gagner », a-t-il affirmé.

Revenant sur la préparation de cette rencontre, Ouahbi a souligné que son staff avait envisagé tous les scénarios possibles. « Nous étions préparés à toutes les éventualités. Quelle que soit la position au classement, notre objectif reste le même : préserver la cohésion du groupe, analyser nos adversaires avec sérieux et nous donner à fond sur le terrain », a-t-il conclu.

LR/MAP