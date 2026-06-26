Mondial 2026 | Avec un groupe au complet, les Lions de l’Atlas mettent le cap sur Monterrey

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Dans une ambiance studieuse et avec un effectif au complet, la sélection nationale a effectué, vendredi, une séance d’entraînement en prévision de son match des 16ès de finale de la Coupe du Monde 2026 face aux Pays-Bas.

Les joueurs titulaires lors de la précédente rencontre contre Haïti ont suivi un programme de récupération axé sur le vélo et des exercices d’étirements.

Les éléments n’ayant pas pris part au match ou ayant bénéficié d’un temps de jeu réduit ont entamé la séance par un échauffement avec ballon, avant d’effectuer des exercices de transitions et des combinaisons tactiques.

La sélection nationale s’envolera vendredi après-midi à destination de Monterrey, théâtre de son choc le 29 juin face aux Pays-Bas.

Les Lions de l’Atlas se sont qualifiés pour les 16ès après avoir terminé à la deuxième place de leur groupe C avec 7 points, à égalité avec le Brésil, mais derrière la Seleção à la différence de buts.

LR/MAP