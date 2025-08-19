Anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple | Grâce Royale au profit de 881 personnes

A l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu accorder Sa grâce à 881 personnes, dont 676 en détention et 205 en liberté, condamnées par différents tribunaux du Royaume, annonce le ministère de la Justice dans un communiqué.

Voici le texte :

“A l’occasion de la commémoration de la Révolution du Roi et du Peuple, de cette année 1447 H-2025 G, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu perpétue Sa gloire, a bien voulu accorder Sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du Royaume. Ces personnes sont au nombre de 881 et se présentent comme suit:

* Les bénéficiaires de la Grâce Royale qui sont en détention sont au nombre de 676 détenus se répartissant comme suit :

-Grâce sur le reliquat de la peine d’emprisonnement ou de réclusion au profit de 09 détenus.

-Remise de la peine d’emprisonnement ou de réclusion au profit de 667 détenus.

* Les bénéficiaires de la Grâce Royale qui sont en liberté sont au nombre de 205 personnes se répartissant comme suit :

-Grâce sur la peine d’emprisonnement ou son reliquat au profit de 38 personnes.

-Grâce sur la peine d’emprisonnement avec maintien de l’amende au profit de 10 personnes.

-Grâce sur la peine d’amende au profit de 142 personnes.

-Grâce sur la peine d’emprisonnement et d’amende au profit de 13 personnes.

-Grâce sur la peine d’amende et le reliquat d’emprisonnement au profit de 02 personnes.

Puisse Dieu garder Sa Majesté le Roi, source de clémence et de miséricorde, perpétuer Sa gloire et préserver Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, ainsi que tous les membres de la Famille Royale”.

