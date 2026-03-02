L’UE dénonce les actions de l’Iran et appelle à éviter une guerre prolongée au Moyen-Orient

L’Union européenne a exprimé sa “plus vive préoccupation” face à l’évolution de la situation en Iran et au Moyen-Orient, qualifiant d’”inexcusables” les attaques de l’Iran et ses violations de la souveraineté de plusieurs pays de la région.

“Le Moyen-Orient a beaucoup à perdre d’un conflit prolongé. L’Iran doit s’abstenir de frappes militaires indiscriminées”, a affirmé la Cheffe de la diplomatie de l’UE, Kaja Kallas, dans une déclaration au nom des Vingt-Sept à l’issue d’une réunion extraordinaire en visioconférence des ministres des Affaires étrangères.

“Nous exprimons notre solidarité avec les partenaires de la région qui ont été attaqués ou affectés. Nous réaffirmons notre engagement en faveur de la stabilité régionale et de la protection des populations civiles”, a ajouté la Haute Représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité.

Mme Kallas a noté que les événements en cours en Iran ne doivent pas conduire à une escalade susceptible de menacer le Moyen-Orient, l’Europe et au-delà, avec des conséquences imprévisibles, y compris sur le plan économique.

Elle a appelé à cet égard à “la plus grande retenue”, à la protection des civils et au respect strict du droit international, faisant observer que l’UE a constamment exhorté l’Iran à s’abstenir de toute activité déstabilisatrice dans la région et en Europe.

“Nous restons en contact étroit avec nos partenaires de la région afin de contribuer à la désescalade et réaffirmons l’engagement indéfectible de l’Union européenne et de ses Etats membres à préserver la sécurité et la stabilité régionales”, a-t-elle encore soutenu.

La vice-présidente de la Commission européenne a appelé aussi à éviter toute perturbation de voies maritimes stratégiques, comme le détroit d’Ormuz, assurant que la préservation de la sécurité maritime et le respect de la liberté de navigation revêtent une importance primordiale.

LR/MAP