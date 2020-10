Le Maroc, un promoteur de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique “La Razon”

Partager Facebook

Le Maroc est devenu le centre, l’architecte et le bâtisseur de la stabilité régionale et mondiale, ont écrit des médias péruviens, rappelant à cet égard la tenue à Bouznika des réunions de dialogue inter-libyen et l’établissement au Royaume du Bureau Programme pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique de l’UNOCT (United nations Office of Counter-Terrorism).

Dans un article intitulé “Le Maroc, promoteur de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique”, le journal “La Razon” souligne que le Royaume du Maroc s’est distingué en accueillant les réunions de dialogue inter-libyen entre les délégations du Haut Conseil d’État et du Parlement de Tobrouk, des pourparlers qui visent à “instaurer la stabilité, mettre fin à la division politique et construire un État démocratique”.

Le média péruvien a également mis en avant l’établissement au Maroc du Bureau Programme pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique de l’UNOCT, ainsi que “la reconnaissance par les États-Unis de la coopération marocaine dans la lutte contre le terrorisme en Afrique du Nord, de manière à contribuer à sa sécurité et à son développement”.

De son côté, le site d’information “Prensa21” a relevé qu’à travers le dialogue inter-libyen de Bouznika, les parties au conflit ont réitéré leur appréciation pour les efforts du Maroc “qui ont permis de surmonter les obstacles, afin de parvenir à de véritables accords libyens, en harmonie avec les dispositions de l’Accord politique libyen”.

Par ailleurs, le site électronique a noté que la visite effectuée la semaine dernière au Maroc par le secrétaire à la Défense des États-Unis, Mark Esper, témoigne de la reconnaissance de son pays à l’égard du Royaume, en tant que partenaire crucial en matière de sécurité, de renseignement et de lutte contre le terrorisme, qui constituent des impératifs pour consolider la paix et la stabilité sur le continent.

LR