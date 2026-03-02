Les États-Unis affirment avoir détruit le quartier-général des gardiens de la révolution iraniens

Partager Facebook

Le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a annoncé dimanche la destruction du quartier-général des “gardiens de la révolution iraniens”, lors de l’opération militaire “Epic Fury”, lancée depuis samedi par les États-Unis contre les installations et bases militaires iraniennes.

“Le corps iranien des gardiens de la révolution islamique (IRGC) a tué plus de 1.000 Américains au cours des 47 dernières années. Hier, une attaque à grande échelle des Etats-Unis a décapité le serpent”, a indiqué le Centcom sur le réseau social X, accompagnant son message d’une vidéo montrant des missiles lancés depuis des destroyers américains.

“L’Amérique possède les forces armées les plus puissantes sur Terre, et l’IRGC n’a désormais plus de quartier général”, a ajouté le Commandement américain.

Le Centcom avait précisé samedi que les frappes US et israéliennes en Iran ont pris pour cible les installations de commandement du “corps des gardiens de la révolution islamique”, les capacités de défense aérienne, les sites de lancement de missiles et de drones, ainsi que les aérodromes militaires.

De son côté, le président américain Donald Trump a affirmé que “les opérations militaires vont continuer à pleine puissance pour le moment et elles se poursuivront jusqu’à ce que tous nos objectifs soient atteints”. “Nous avons des objectifs très forts”, a-t-il ajouté dans une vidéo publiée sur sa plateforme Truth Social.

Le locataire de la Maison Blanche a, à cet égard, appelé les Gardiens de la révolution iraniens, l’armée idéologique du régime, et la “police militaire” à “déposer les armes et recevoir une immunité totale ou faire face à une mort certaine”.

