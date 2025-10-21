L’Institution du Médiateur, acteur essentiel du renforcement des relations entre l’État et les citoyens (M. Tariq)

Partager Facebook

L’Institution du Médiateur joue un rôle fondamental et efficace dans le renforcement des relations entre l’État et les citoyens, en détectant les anomalies administratives et en protégeant les droits fondamentaux des individus, a affirmé, mardi à Rabat, le Médiateur du Royaume, Hassan Tariq.

Dans une allocution prononcée à l’ouverture d’une session de formation des collaborateurs des médiateurs membres de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) sous le thème “Vers une contribution institutionnelle au mécanisme de l’Examen périodique universel”, M. Tariq a expliqué que l’Institution du Médiateur du Royaume joue également un rôle stratégique dans la protection des droits des citoyens, en présentant des propositions visant à améliorer la gouvernance administrative dans le cadre du renforcement de la dynamique des droits humains.

Et de relever que l’Institution du Médiateur du Royaume, en tant qu’institution constitutionnelle indépendante, s’est engagée dans un processus visant à participer à l’élaboration des rapports, des réunions et des rencontres des rapporteurs spéciaux, à suivre la mise en œuvre des recommandations adressées aux départements concernés et à formuler des propositions à même d’améliorer le travail de l’administration et protéger les droits des usagers.

En relation avec cette formation, le Médiateur du Royaume a fait savoir qu’elle vise à développer les compétences des ombudsmans et médiateurs francophones dans les étapes de préparation et de suivi des rapports nationaux et de mise en œuvre des recommandations pertinentes, tout en mettant en avant le rôle des institutions de médiation dans leur mise en œuvre.

De son côté, David Dannevoye, représentant de l’AOMF, a indiqué que cette institution s’engage à rapprocher les services administratifs des usagers et à garantir la protection des droits fondamentaux des individus. Aussi, il a souligné l’importance de renforcer la coopération entre les institutions de médiation francophones afin d’échanger des expertises et de soutenir la mise en œuvre des recommandations relatives aux droits de l’homme.

Les médiateurs constituent un lien entre les citoyens et l’État et contribuent à formuler des recommandations fondées sur l’expérience du terrain, a-t-il noté, ajoutant que cette session de formation s’inscrit dans le prolongement des efforts déployés par l’association pour renforcer les capacités de ses membres et accroître l’efficacité de la médiation institutionnelle.

Pour sa part, Hery Philippe Rakotoarison, Chargé de mission auprès du Médiateur de la République de Madagascar, a expliqué que cette session de formation offre l’occasion d’échanger sur les difficultés et les lacunes liées au travail de l’administration et de mettre en lumière le rôle des institutions de médiation dans l’Examen périodique universel, qui influence la prise de décision administrative dans les États membres.

Cette session, qui se tient jusqu’au 23 octobre et à laquelle participent 19 institutions de 16 Etats membres de l’AOMF, constitue un espace d’échange d’expertise sur le rôle des institutions de médiation dans la promotion des droits de l’homme.

LR/MAP