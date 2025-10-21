L’ONEE renforce le réseau électrique national avec deux nouveaux postes de transformation 225/22 kV

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) vient de procéder à la mise en service de deux nouveaux postes de transformation 225/22 kV, à Skhour Rhamna et Benslimane, pour un investissement global de près de 350 millions de dirhams, dans le cadre de la modernisation et l’extension continue du réseau national de transport d’électricité.

Le poste de Benslimane (140 MVA) comprend la construction du poste 225 kV et la réalisation d’environ 37 km de lignes Très Haute Tension. Il contribue au renforcement de l’alimentation électrique de la région et à l’amélioration durable de la qualité de service, tout en accroissant la fiabilité et la performance du réseau, a indiqué l’ONEE dans un communiqué.

Quant au poste de Skhour Rhamna (80 MVA), il sécurise l’approvisionnement électrique de la Province de Rhamna et accompagne la dynamique économique et industrielle autour du pôle de Benguerir. Son raccordement au réseau national, via le rabattement d’environ 14 km d’une ligne 225 kV, renforce la flexibilité et la stabilité du système électrique national.

Ces deux ouvrages viennent renforcer les infrastructures électriques nationales, avec une capacité additionnelle de 220 MVA, et s’ajoutent aux nombreuses réalisations mises en service depuis le début de l’année 2025, confirmant la dynamique engagée par l’ONEE pour répondre à la croissance de la demande en électricité et moderniser durablement ses infrastructures électriques, poursuit la même source.

En effet, depuis janvier 2025, plusieurs postes et lignes stratégiques ont été mis en service ou renforcés, représentant une puissance totale installée d’environ 1 330 MVA et 264 kilomètres de lignes Très Haute Tension. Il s’agit notamment des postes de Mghila (70 MVA), Agadir (150 MVA), Fouarat (+150 MVA), Tizgui (+150 MVA), Loukkos (+150 MVA), Ghanem (150 MVA), Laawamar (150 MVA), Guelmim (140 MVA), Skhour Rhamna (80 MVA) et Benslimane (140 MVA).

Ces réalisations traduisent l’engagement constant de l’ONEE à renforcer la sécurité d’approvisionnement en électricité, à accompagner le développement régional et à soutenir la transition énergétique du Royaume et l’intégration massive des énergies renouvelables, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, conclut le communiqué.

LR/MAP