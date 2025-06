L’ex-ambassadeur du Japon au Maroc salue la décision britannique en faveur du plan d’autonomie marocain

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’ancien ambassadeur japonais Takashi Shinozuka a salué, lundi, la nouvelle position du Royaume-Uni en faveur du plan d’autonomie sous souveraineté marocaine, y voyant le résultat de la “politique de longue haleine” menée sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

“Je tiens à saluer la récente annonce par laquelle le Royaume-Uni a su faire un choix pertinent, qui tient compte de la situation réelle”, a déclaré M. Shinozuka à la MAP, commentant la décision britannique de considérer le plan d’autonomie marocain comme “la base la plus crédible, viable et pragmatique” pour parvenir à une solution définitive au différend régional autour du Sahara marocain.

Le diplomate nippon a souligné que cette annonce, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations maroco-britanniques, “indique que la politique de longue haleine qui a été menée sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI a porté ses fruits”.

Et d’ajouter qu’avec cette prise de position, le Royaume-Uni devient “le troisième membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies” et “un des éminents membres du G7” à soutenir le plan d’autonomie marocain, après les États-Unis en 2020 et la France en 2024.

M. Shinozuka s’est dit particulièrement satisfait de cette évolution, tout en soulignant les liens historiques entre le Japon et le Royaume-Uni.

“Pour le Japon, le Royaume-Uni est un pays tout à fait particulier”, a-t-il affirmé, évoquant “un pays avec une dynastie ayant une longue histoire, à l’instar du Japon ou du Maroc”, et “qui a été notre allié à des moments difficiles”.

L’ancien ambassadeur a exprimé l’espoir que Londres, en tant que “chef de file du Commonwealth”, puisse “avoir un impact productif sur certains membres de cette communauté” concernant la cause nationale marocaine.

Dans un communiqué conjoint, signé dimanche à Rabat par le Secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement, David Lammy, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le Royaume-Uni a considéré le plan d’autonomie marocain comme “la base la plus crédible, viable et pragmatique pour régler le différend” régional, entendant agir conformément à cette position sur les plans bilatéral, régional et international.

LR/MAP