Le Maroc continue de confirmer sa souveraineté sur son Sahara grâce à une diplomatie Royale agissante et proactive (Sir Liam Fox)

Le Maroc continue de conforter sa souveraineté sur son Sahara à la faveur d’une diplomatie visionnaire et agissante menée sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a indiqué lundi Sir Liam Fox, président du groupe parlementaire britannique des Accords d’Abraham.

Le soutien exprimé, dimanche, par le gouvernement du Royaume Uni au plan d’autonomie présenté par le Maroc pour régler la question du Sahara, témoigne de la perspicacité et de la pertinence de la diplomatie menée sous la conduite de Sa Majesté le Roi, a déclaré à la MAP Sir Fox, dont le Groupe a été créé au sein du parlement britannique en 2021.

Le Royaume Uni a exprimé, dimanche son soutien au plan marocain d’autonomie, le considérant comme « la base la plus crédible, viable et pragmatique pour régler le différend » régional.

Cette position a été actée dans un communiqué conjoint, signé à Rabat par le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le Royaume Uni a également souligné qu’il entend agir conformément à cette position sur les plans bilatéral, régional et international.

Sir Liam Fox, qui avait occupé plusieurs postes ministériels, a souligné que le leadership Royal «est un modèle qui montre la voie à suivre pour percer même dans les environnements politiques les plus difficiles ».

Le politicien britannique a, d’autre part, affirmé que le soutien britannique au plan marocain d’autonomie vient apporter «l’illustration la plus saillante de l’importance du Maroc en tant que partenaire stratégique du Royaume Uni ». Il a relevé que cette décision va, à coup sûr, redynamiser les relations de coopération avec le Maroc, l’un des alliés les plus anciens du Royaume Uni.

Le Royaume Uni et le Maroc viennent, ainsi, de franchir un nouveau palier dans leurs relations, a noté Sir Fox, ajoutant que la nouvelle décision britannique va ouvrir la voie à un partenariat beaucoup plus important entre les deux Royaumes, avec le lancement de projets communs et d’investissements dans les provinces du sud du Royaume.

Le soutien au plan d’autonomie est, en fait, une reconnaissance du rôle important que les provinces du sud du Maroc sont appelées à jouer non seulement dans des projets comme l’énergie renouvelable, mais surtout en tant que porte d’entrée vers d’autres régions de l’Afrique, offrant de vastes opportunités pour la prospérité, la stabilité et la sécurité, a dit Sir Fox.

