Nouvel an 2021 | Nos vœux

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A l’occasion de la nouvelle année 2021, nous présentons nos vifs et sincères vœux d’excellente santé, bonheur et longue vie à SM le Roi Mohammed VI.

Puisse Dieu le Tout-Puissant protéger le Souverain et l’assister dans la conduite du Maroc vers toujours plus de réalisations et acquis, profitables à la Nation et à l’ensemble des citoyens.

Nos vœux d’excellente et heureuse année 2021 vont également à SAR le Prince Héritier Moulay Al Hassan, à SAR le Prince Moulay Rachid, à SAR la Princesse Lalla Khadija, ainsi qu’à tous les membres de la famille royale.

Puisse Dieu «Al Âli Al Kadir» nous libérer de cette pandémie, préserver le Maroc et tous les Marocains, nous accorder sa bénédiction et nous combler

de ses bienfaits.

A nos annonceurs et à nos lecteurs, nous exprimons une nouvelle fois toute notre reconnaissance et leur souhaitons santé, bonheur et sérénité.

Enfin, à tous les Peuples de paix, bonne et heureuse année !

L’équipe du Groupe Le Reporter