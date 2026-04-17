L’Équateur exprime sa haute appréciation du Leadership de SM le Roi en Afrique

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La République de l’Équateur a exprimé, vendredi, sa haute appréciation du Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Afrique, tout en saluant les réformes structurantes engagées par le Maroc en faveur du développement politique, économique et social et de la consolidation de sa stabilité et de sa prospérité.

Dans un communiqué Conjoint signé à l’issue de sa rencontre, à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, la ministre des Relations extérieures et de la Mobilité humaine de la République de l’Équateur, Gabriela Sommerfeld a également mis en avant les Initiatives Royales à dimension régionale promouvant l’intégration régionale, la stabilité et le développement du continent.

Elle a ainsi mis en exergue l’Initiative pour favoriser l’accès des États du Sahel à l’Océan Atlantique, le “Processus des États Africains Atlantiques”, ainsi que le mégaprojet de Gazoduc Afrique Atlantique qui ambitionne de renforcer l’intégration régionale et de stimuler le développement économique le long de la côte atlantique africaine et au-delà.

Mme Sommerfeld a également salué le rôle du Maroc en tant qu’acteur de référence en Afrique et partenaire stratégique dans la lutte contre le terrorisme, le crime transnational et la coopération Sud-Sud.

LR/MAP