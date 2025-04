SM le Roi échange des messages de félicitations avec le Président Marcos Jr pour les 50 ans des relations Maroc–Philippines

Partager Facebook

SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et le Président philippin, S.E.M. Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ont échangé des messages de félicitations à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République des Philippines.

Ainsi, Sa Majesté le Roi a souligné, dans Son message, l’importance qu’Il attache aux liens étroits et de longue date unissant les deux pays dans divers secteurs.

Les cinq dernières décennies des relations entre le Maroc et les Philippines, a relevé le Souverain, se démarquent comme un modèle de liens bilatéraux fondés sur l’estime mutuelle et la coopération fructueuse.

Sa Majesté le Roi a également affirmé que les relations bilatérales ont débouché sur des résultats concrets et positifs dans plusieurs domaines, témoignant ainsi de la profondeur de l’amitié et de la compréhension mutuelle entre les deux nations.

Le Souverain a aussi assuré le Président philippin de l’engagement du Royaume du Maroc à continuer de renforcer sa coopération avec les Philippines et d’explorer de nouveaux horizons de partenariat, dans le but de donner un nouvel élan aux relations bilatérales et de les hisser à un niveau supérieur, afin de réaliser les aspirations communes et de contribuer à la promotion de la paix et de la stabilité régionales et internationales.

Tout en se félicitant des perspectives de promotion de la coopération et de la coordination entre le Royaume du Maroc et la République des Philippines, Sa Majesté le Roi a exprimé le souhait de voir ce partenariat revigoré et élargi davantage pour couvrir divers secteurs au cours des prochaines années, au service des intérêts mutuels des deux peuples.

Le Souverain a, en outre, réitéré Ses sincères félicitations et Ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur à S.E.M. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. et de davantage de progrès et de prospérité au peuple philippin.

Pour sa part, le Président philippin a adressé ses chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, et exprimé au Souverain, au nom du gouvernement et du peuple philippins, ses vœux de santé et de prospérité.

Cette étape majeure dans les relations bilatérales, a-t-il écrit, permet non seulement de revenir sur les réalisations des cinq dernières décennies, mais aussi de tracer la voie à suivre afin d’orienter le partenariat bilatéral vers la croissance et la prospérité mutuelles pour les 50 prochaines années.

Il a affirmé que l’établissement d’ambassades dans les capitales des deux pays a été un développement majeur dans les relations bilatérales.

S.E.M. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. a, en outre, tenu à réaffirmer l’engagement de son gouvernement à approfondir la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun au bénéfice des deux pays, notamment en favorisant les échanges entre les deux peuples et en renforçant les échanges commerciaux et les investissements.

