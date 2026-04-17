Sahara | L’Équateur réaffirme son soutien à l’initiative d’autonomie proposée par le Maroc

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La République de l’Équateur a réaffirmé, vendredi, son soutien à l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc en 2007, la qualifiant de la seule solution sérieuse, crédible et réaliste au différend régional autour du Sahara marocain.

Cette position a été consignée dans le Communiqué conjoint signé, à Rabat, à l’issue des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre des Relations extérieures et de la Mobilité humaine de la République de l’Équateur, Gabriela Sommerfeld, en visite de travail dans le Royaume.

L’Équateur s’est également félicité de l’adoption de la Résolution 2797 (2025) du Conseil de Sécurité des Nations Unies, réaffirmant qu’une autonomie sous souveraineté marocaine représente la solution la plus faisable pour mettre fin à ce différend régional.

Les deux pays ont également réaffirmé leur appui à l’Envoyé personnel du Secrétaire Général des Nations Unies pour le Sahara, ainsi qu’aux efforts visant à faire progresser le processus politique en vue d’une solution définitive à ce différend

Le Communiqué conjoint souligne, par ailleurs, que la République de l’Equateur a décidé d’étendre sa couverture consulaire au Sahara marocain et ce, conformément au droit international.

L’Équateur a, en outre, exprimé sa volonté de promouvoir les opportunités de coopération économique et commerciale dans le Sahara marocain, ouvrant des perspectives prometteuses vers le continent africain, au bénéfice de ses secteurs économiques et en vue de renforcer les échanges en matière d’investissement, de commerce et de développement productif.

La ministre équatorienne a ainsi annoncé que l’Ambassadeur équatorien à Rabat effectuera prochainement une visite dans la région du Sahara, afin de préparer et soutenir plusieurs initiatives économiques.

LR/MAP