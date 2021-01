Etats-Unis-Maroc | SM le Roi Mohammed VI décoré de la “Legion of Merit, Degree Chief Commander”

Partager Facebook

Dans l’une de ses dernières actions officielles en tant que Président des Etats-Unis, Donald Trump a décoré SM le Roi Mohammed VI de la Légion du Mérite, grade Commandant en Chef, l’une des plus rares et la plus haute des décorations de l’Etat fédéral.

C’est ce qui ressort d’un communiqué de La Maison Blanche qui précise que «la Légion du Mérite, grade Commandant en Chef est l’une des plus rare et prestigieuse décoration, qui ne peut être octroyée que par le Président à des chefs d’Etats et de gouvernements d’autres pays».

Cette décoration a été remise à la Princesse Lalla Joumala Alaoui, ambassadrice du Maroc au Etats-Unis dans le cadre de la même cérémonie d’octroi au Président américain du Wissam El Mohammadi, plus haute distinction du Royaume du Maroc organisée vendredi 15 janvier 2021 au bureau oval. Un hommage qui vient rappelons-le, saluer la reconnaissance par Donald Trump de la marocanité du Sahara.

La communication de la Maison Blanche a également souligné «qu’en plus de deux décennies de régne, le Roi Mohammed VI a fait progresser et renforcer le partenariat entre le Royaume du Maroc et les Etats Unis à tous les niveaux. Sa vision et son courage personnel ont redéfini positivement le paysage du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, tout en assurant une nouvelle ére de sécurité et de prospérité pour nos deux pays et le reste du monde».