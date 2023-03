Leaders Ftour Talk | Une 3ème édition sous le signe de la paix et du vivre ensemble

Partager Facebook

L’association Moroccan Millennium Leaders (MML) et la Fondation Konrad Adenauer Stiftung Maroc ont organisé, dimanche soir à Rabat, un ftour-débat dans une ambiance de diversité et de vivre ensemble, sous le thème “Ramadan, Pessah, semaine sainte, lecture marocaine de ces trois rendez-vous des trois civilisations du livre”.

Baptisé Leaders Ftour Talk, cet événement qui revient cette année dans sa troisième édition, a été l’occasion de célébrer la diversité, l’altérité et le respect de l’autre qui font la singularité du Maroc.

Le Conseiller de SM le Roi, André Azoulay, qui a pris part à cet événement, a exprimé sa joie de retrouver une assistance composée de toutes générations confondues portées par les mêmes passions, les mêmes convictions, les mêmes espoirs et les mêmes ambitions pour notre pays. Il a souligné que l’identité marocaine a été forgée par “la richesse de notre histoire et de notre civilisation”. Cette civilisation et cette histoire, a dit M. Azoulay, nous permettent aujourd’hui d’avoir une présence, une identité et une spécificité qui fait autorité dans le monde.

Mettant en avant les acquis du Royaume en matière de promotion et de consolidation de la paix et de la tolérance, le Conseiller de SM le Roi a affirmé que “Nous Marocains sommes l’addition de toutes les civilisations qui ont fait escale dans notre pays il y a des siècles et des millénaires”.

“Cette réalité n’est malheureusement pas celle qui est partagée autour de nous”, a soutenu M. Azoulay, regrettant que l’approche soit souvent celle de la soustraction et non de l’addition.

Et M. Azoulay d’ajouter : “dans un monde qui a régressé et où fleurissent tous les archaïsmes, les fanatismes et les extrémismes, que nous avons cru à tort disparus. Ils reviennent. Il faut que nous portions haut et fort cette voix marocaine qui sera la boussole de cette communauté des nations qui a un peu perdu son chemin”.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, le président de MML, Marouane El Idrissi, a indiqué que ce ftour-débat a pour vocation de montrer que le Maroc est aujourd’hui, comme il l’a toujours été, une terre de coexistence.

Ces valeurs qui caractérisent la société marocaine offrent à “nous les jeunes l’occasion de porter le flambeau du dialogue interreligieux, dont le Maroc a été pionnier, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI”, a-t-il affirmé.

Regrettant le repli sur soi et le marasme qui caractérise le monde d’aujourd’hui, M. El Idrissi a souligné l’impératif pour la jeunesse marocaine de porter haut et fort les valeurs de coexistence et du vivre-ensemble qui font la force du Royaume.

“Nous avons choisi le Ramadan, un mois sacré pour nous Musulmans et qui incarne les valeurs du vivre-ensemble pour dire au monde entier que le Maroc est une lanterne des valeurs humaines de coexistence et de paix”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le représentant résident au Maroc de Konrad Adenauer Stiftung, Steffen Krüger, s’est félicité de la tenue de cette rencontre, la qualifiant de rituel consacré pour la Fondation et une occasion pour se réunir autour d’un ftour d’échange et de convivialité.

Cet événement, auquel ont pris part un parterre de personnalités politiques, diplomatiques, culturelles, religieuses, médiatiques et associatives, a été agrémenté par un florilège de partitions musicales andalouses tirées du riche répertoire judéo-arabe.

