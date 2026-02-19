M. Bensaid annonce l’adoption d’une nouvelle formule de soutien aux entreprises de presse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a annoncé jeudi à Rabat l’adoption d’une nouvelle formule de soutien aux entreprises de presse.

Lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation des nouveautés relatives à l’autorégulation de la presse et à l’examen de la situation générale du secteur, le ministre a précisé que son Département et le ministère de l’Économie et des Finances ont adopté une décision conjointe permettant de revenir à l’ancienne formule de soutien, tout en allouant une enveloppe budgétaire plus conséquente à cet effet.

M. Bensaid a attribué le retard dans la mise en œuvre de cette décision au fait que certaines petites et moyennes entreprises n’ont pas suivi la procédure, “contrairement aux grandes entreprises qui ont déjà déposé leurs dossiers”.

Dans le même contexte, le ministre a annoncé l’entrée en vigueur d’une nouvelle disposition légale accordant aux journalistes des droits élargis relatifs au droit moral sur leurs articles, précisant qu’une enveloppe d’environ 30 millions de dirhams a été allouée au titre des droits moraux.

Il a précisé que les entreprises de presse détenant les droits d’auteur bénéficieront de 30% de ce montant, soulignant que ces sommes ne constituent pas une rémunération, mais un “droit” visant à renforcer la situation socio-profesionnelle des journalistes.

Le ministre a appelé les entreprises et les journalistes à adhérer au Bureau marocain du droit d’auteur et des droits voisins afin de leur permettre de percevoir ces droits et d’en bénéficier.

LR/MAP