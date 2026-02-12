Berlinale 2026 | Le Maroc invité d’honneur à l’European Film Market (EFM)

Partager Facebook

La participation du Maroc en tant que pays à l’honneur de l’European Film Market (EFM) a été officiellement inaugurée mercredi soir à Berlin, dans le cadre de la 76-ème édition du Festival international du film de Berlin (Berlinale), en présence de grandes figures de l’industrie cinématographique mondiale.

La cérémonie, qui a réuni des professionnels allemands, marocains et internationaux représentant l’ensemble des métiers du cinéma, a été l’occasion de célébrer la distinction du Maroc, premier pays africain choisi “Country in Focus” de l’EFM, la messe mondiale de l’industrie du film, qui constitue le moment fort de la Berlinale.

Producteurs, réalisateurs, scénaristes, comédiens et distributeurs internationaux ont pris part à cette cérémonie organisée au mythique Gropius Bau de la capitale allemande, où ils ont rencontré leurs homologues marocains afin de présenter leurs œuvres respectives et d’explorer de nouvelles perspectives de coproduction.

L’événement a été rehaussé par la présence de plusieurs personnalités éminentes du 7e art en Allemagne, dont la directrice de la Berlinale, l’Américaine Tricia Tuttle, et la directrice de l’EFM, Tanja Meissner, aux côtés de l’ambassadeur du Maroc en Allemagne, Zohour Alaoui, du directeur du Centre cinématographique marocain (CCM), Reda Benjelloun, et du secrétaire général du département de la Communication, Abdelaziz El Bouzdaini.

Mme Meissner a souligné, à cette occasion, que le choix du Maroc comme “Country in Focus” s’impose naturellement, alors que le Royaume s’affirme comme un “pont dynamique entre l’Afrique, le monde arabe et l’Europe” et comme un hub stratégique de production cinématographique à l’échelle internationale.

La directrice du volet professionnel et B2B de la Berlinale a également mis en avant la qualité des infrastructures dont dispose le Maroc, son ouverture à la coopération internationale et l’attractivité de son cadre de production, estimant que cette combinaison justifie pleinement la mise en lumière du Maroc à l’European Film Market.

Pour sa part, Mme Tuttle s’est félicitée de la participation du Maroc, exprimant sa “profonde reconnaissance envers tous les partenaires qui contribuent chaque année au succès de l’événement, et tout particulièrement envers le Maroc, pays mis à l’honneur cette année”.

Elle a par ailleurs indiqué que cette édition devrait permettre aux participants marocains de conclure des accords avec des partenaires internationaux, de nouer de nouvelles collaborations, d’explorer des projets internationaux et de promouvoir les productions nationales auprès des acteurs du marché.

Intervenant lors de la cérémonie, M. El Bouzdaini a indiqué que le cinéma au Maroc s’inscrit dans une continuité historique ayant permis l’émergence d’un véritable écosystème national du 7e art, parallèlement à une dynamique globale plaçant la culture au cœur du développement.

Dans ce contexte, il a précisé que le Maroc dispose d’écoles de renommée internationale, de producteurs et de techniciens hautement qualifiés, de festivals reconnus à l’échelle mondiale, ainsi qu’une production soutenue couvrant l’ensemble des genres, relevant que les films et projets marocains sélectionnés à Berlin reflètent cette dynamique.

M. El Bouzdaini a, par ailleurs, souligné que le Royaume entend, à travers le dynamisme de ses arts et de ses artistes, porter la voix et la vision de tout le continent africain et contribuer à l’édification d’une humanité unie et respectueuse de la diversité.

La présence du Maroc à Berlin, capitale du cinéma depuis plus d’un siècle, traduit la volonté du Maroc de proposer un nouveau dialogue Nord-Sud et de promouvoir une coopération artistique, économique et industrielle fondée sur “des rêves et des imaginaires partagés”, a-t-il noté.

La participation du Maroc à l’European Film Market (12-18 février) mettra en avant les mécanismes nationaux de coproduction et de financement du CCM, ainsi que l’expertise du Royaume en matière de tournages internationaux, alors que le Royaume compte désormais parmi les destinations privilégiées des productions étrangères.

Composée de producteurs confirmés et d’une nouvelle génération de professionnels, la délégation marocaine présentera des œuvres de fiction, des documentaires, des séries et des projets en développement, dont certains en phase de post-production, avec pour objectif de renforcer les coproductions et les partenariats internationaux.

En marge de l’EFM, des rencontres professionnelles et des tables rondes réuniront des acteurs marocains et allemands du secteur en perspective de collaborations futures.

Par ailleurs, le film “The Mirage” (1979) d’Ahmed Bouanani a été sélectionné dans la section “Berlinale Classics”, dédiée aux œuvres patrimoniales restaurées, où il sera projeté en première mondiale dans une version nouvellement restaurée.

LR/MAP