Essaouira | Un partenariat stratégique pour pour valoriser le Musée Sidi Mohammed Ben Abdellah

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Une convention de partenariat visant à définir les conditions et modalités relatives à l’aménagement, à l’équipement et à la gestion du musée Sidi Mohammed Ben Abdellah à Essaouira a été signée, lundi à Rabat.

Paraphée par M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi et Président Fondateur de l’Association Essaouira Mogador, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le Président du Conseil Communal d’Essaouira, Tarik Ottmani, et le Président de la Fondation Nationale des Musées, Mehdi Qotbi, cette convention ambitionne également de renforcer la préservation et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de la ville, tout en soutenant les pratiques culturelles locales qui font d’Essaouira un lieu vivant et créatif.

S’exprimant à cette occasion, M. Bensaid a indiqué que la signature de cette convention contribuera à renforcer l’offre culturelle de la ville d’Essaouira et à promouvoir les investissements ainsi que les industries culturelles et créatives.

Dans ce sens, il a affirmé que les institutions muséales promeuvent aussi l’attractivité touristique de la ville, ajoutant que les industries culturelles sportives peuvent contribuer à relever les nouveaux défis qui s’imposent actuellement à l’ère de l’intelligence artificielle.

D’autre part, le ministre a relevé que l’investissement dans la culture ne concerne pas uniquement le gouvernement, mais nécessite aussi l’implication des élus locaux et de la société civile.

Pour sa part, M. Qotbi a indiqué que cet accord ambitionne de faire du musée Sidi Mohammed Ben Abdellah un véritable lieu de diffusion, d’apprentissage et de découverte, qui vient développer davantage l’attractivité de la ville tout en préservant son identité, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, qui placent la culture au cœur de la stratégie de développement du Royaume.

Bien qu’Essaouira dispose déjà d’une offre culturellement variée, cette initiative vise avant tout à compléter et à consolider cet écosystème existant, a-t-il expliqué, notant qu’en tissant des liens entre mémoire historique et création contemporaine, ce musée permettra aux visiteurs de découvrir la richesse culturelle de la ville, à travers une lecture renouvelée de son héritage du vivre-ensemble.

De son côté, M. Ottmani a fait savoir que cette convention actant la gestion du musée Sidi Mohammed Ben Abdellah vient compléter l’offre culturelle dont regorge la cité des Alizés, où la culture constitue un levier majeur de son développement.

Il a, en outre, affirmé qu’Essaouira, forte de sa riche histoire, accueille des millions de touristes en quête de culture et de tourisme culturel, et verra dans ce musée, grâce à sa nouvelle structure, une grande valeur ajoutée pour la ville.

Cette convention s’inscrit dans la continuité des missions de la Fondation Nationale des Musées, contribuant à la diversification de l’offre muséale à travers le Maroc, dans l’objectif de doter chaque ville et région d’institutions muséales.

LR/MAP