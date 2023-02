Séismes en Turquie | Message de condoléances de SM le Roi au président turc

Partager Facebook

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président de la République turque, Recep Tayyip Erdoğan, suite au violent séisme qui a frappé les régions sud-est de son pays, faisant plusieurs victimes et blessés et causant d’importants dégâts matériels.

Dans ce message, SM le Roi affirme avoir appris avec une vive émotion et une profonde affliction la nouvelle du violent séisme qui a frappé les régions sud-est de la Turquie, faisant de nombreux victimes et blessés et provoquant d’importants dégâts matériels.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, au Président turc, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, et à travers lui, aux familles éplorées, Ses sentiments de sympathie et de solidarité suite à cette catastrophe naturelle.

Le Souverain dit partager les sentiments de tristesse éprouvés par le Président turc en cette pénible épreuve, la volonté divine étant imparable, exprimant la solidarité agissante du Royaume du Maroc qui se tient aux côtés du peuple turc frère en cette circonstance douloureuse, implorant le Tout-Puissant d’accorder prompt rétablissement aux blessés, d’entourer les victimes de sa Sainte miséricorde et de les accueillir dans Son vaste paradis, et d’épargner la Turquie et le peuple turc de tout malheur.

LR/MAP