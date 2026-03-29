Le Maroc honoré à Washington par l’Association des attachés éducatifs et culturels WECAA

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Le Royaume du Maroc a été honoré par la prestigieuse “Association des attachés éducatifs et culturels de Washington” (WECAA) lors de sa réunion de Printemps tenue sous le signe de la célébration du 250è anniversaire de l’indépendance des Etats-Unis d’Amérique.

Cet hommage a été rendu au Maroc qui fut la première nation à reconnaître en 1777 la jeune République américaine, qui fête cette année les 250 ans de son indépendance.

A cette occasion, l’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani, s’est vu remettre la distinction honorifique d’”Ambassadeur de l’année”, décernée annuellement par la WECAA à une personnalité du corps diplomatique accrédité dans la capitale américaine.

Cette distinction lui a été remise, vendredi, des mains de Mme Jan Du Plain, présidente de “Du Plain Global Enterprises”, qui pilote plusieurs initiatives et rendez-vous diplomatiques dans les cercles politiques et diplomatiques washingtoniens, en présence d’un parterre de personnalités du monde politique, diplomatique, économique et culturel, dont la Première dame du Guatemala, Lucrecia Eugenia Peinado Villanueva.

A cette occasion, Mme Du Plain a tenu à saluer le modèle “inspirant” que représente le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au sein de la communauté internationale, affirmant que le Royaume reste un “partenaire majeur et fiable pour les États-Unis”.

Elle a également salué le soutien de l’ambassade du Maroc à l’ensemble des initiatives favorisant l’échange culturel et les valeurs du multiculturalisme, tout en rappelant l’excellence des liens entre Rabat et Washington, “une alliance qui se distingue par sa longévité, sa portée stratégique et un sens très affirmé de la fraternité transatlantique”.

Mme Du Plain a aussi évoqué les contributions notables de M. Amrani à la dynamique du débat culturel à Washington, ainsi que l’empreinte des multiples événements organisés par l’ambassade du Royaume à Washington, notamment dans le cadre des célébrations des relations séculaires liant les deux pays.

“Ce prix récompense le parcours exceptionnel de l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi, diplomate de carrière, ainsi que son dynamisme au sein de la capitale américaine depuis sa prise de fonctions en 2024”, a-t-elle ajouté.

De son côté, M. Amrani a tenu à remercier les organisateurs pour cette distinction hautement symbolique, à un moment où les deux pays célèbrent “deux siècles et demi d’une alliance spéciale, indubitablement tournée vers un avenir prometteur”.

Cet hommage traduit “une reconnaissance de la profondeur, de l’importance et du caractère stratégique de la relation historique exceptionnelle entre Rabat et Washington, bâtie dans la durée et nourrie par le dialogue, la mémoire partagée et le respect mutuel”, a-t-il souligné.

Datant de 1777, les relations exceptionnelles entre le Royaume du Maroc et les États-Unis “ne cessent de se développer avec constance et d’apporter dans leur sillage un progrès mesurable et une croissance tangible, tout en contribuant activement à la paix et à la sécurité internationales”, a-t-il ajouté.

Et de souligner à cet égard que Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Donald Trump ont “tous deux fait de la promotion de cette alliance unique une priorité, perpétuant ainsi l’héritage d’un partenariat transatlantique sans pareil”.

“Il s’agit d’une relation qui ne se contente pas de perdurer, mais qui, surtout, évolue, s’approfondit et se projette dans l’avenir”, a conclu l’ambassadeur.

LR/MAP