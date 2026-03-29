Village de l’Artisanat | Le Maroc présente son riche patrimoine au cœur de Bruxelles

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Les visiteurs de la 10ème édition du salon de l’immobilier marocain SMAP IMMO, qui se tient du 27 au 29 mars à Bruxelles, ont pu apprécier la richesse du patrimoine civilisationnel du Royaume à travers l’artisanat, grâce à un stand dédié qui met en valeur le savoir-faire des artisans marocains et l’authenticité de ce patrimoine ancestral.

Pour la première fois de l’histoire de cette exposition, un “Village de l’Artisanat” a été aménagé sur une superficie d’environ 300 m², avec la participation de 16 artisans représentant divers métiers de l’artisanat et diverses régions du Maroc, qui ont présenté leurs produits et créations innovantes à un large public composé de Marocains du monde et de visiteurs étrangers.

Cette initiative est organisée par le Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’économie sociale et solidaire en partenariat avec la Fédération des Chambres d’Artisanat, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la convention de partenariat signée le 25 février 2026 dans le but de promouvoir l’artisanat et mettre en valeur sa place en tant que pilier fondamental de l’identité culturelle nationale.

Cette participation, qui a contribué à la promotion du patrimoine national marocain et au renforcement de sa présence à l’international, incarne une orientation ferme visant à soutenir les artisans marocains et à renforcer le rayonnement de l’artisanat de manière générale, avec une attention particulière portée aux métiers liés au secteur immobilier, en reconnaissance de leur rôle esthétique et fonctionnel dans l’amélioration de la qualité et de l’attractivité des projets immobiliers.

Le “Village de l’Artisanat” a mis la lumière sur une gamme variée d’activités artisanales, notamment les tapis, le mobilier, la décoration, le zellige, la poterie, la céramique, la dinanderie, la ferronnerie, la menuiserie d’art, la broderie, le cuir, les habits traditionnels, ainsi que les bijoux et produits du terroir.

L’inauguration de cet espace s’est déroulée dans une ambiance festive marquée par des spectacles de folklore marocain, au grand plaisir des visiteurs venus admirer des créations artisanales de grande qualité, faisant de ce stand un concentré vivant du patrimoine marocain en plein cœur de la capitale européenne.

Cet espace a été inauguré par l’ambassadeur du Maroc auprès du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, en présence du directeur de la préservation du patrimoine, de l’innovation et de la promotion au Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Moha Er-Rich et du président de la Fédération des Chambres d’Artisanat, Cheggaf Sidati, ainsi que des présidents des chambres régionales d’artisanat de Rabat-Salé-Kénitra, de l’Oriental, de Draa-Tafilalet, de Guelmim-Oued Noune et de Béni Mellal-Khénifra.

Plus qu’un espace d’exposition, le “Village de l’Artisanat” s’est illustré comme une passerelle culturelle rapprochant les membres de la communauté marocaine installée en Belgique de leur pays d’origine, permettant, en plus de promouvoir l’artisanat marocain, de faire connaître ce patrimoine immatériel auprès des jeunes générations.

Dans une déclaration à la MAP, M. Sidati a indiqué que cette initiative inédite s’inscrit dans le cadre des efforts menés par la Fédération des Chambres d’Artisanat, en collaboration avec le Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat, en vue de mettre en lumière la richesse de l’héritage culturel national sur des plateformes internationales qui lui offrent plus de rayonnement et d’ouverture sur le monde.

La participation à un évènement leader comme le SMAP IMMO constitue une expérience particulière permettant de mettre en lien l’artisan marocain et les membres de la communauté marocaine en Belgique, en plus d’un public européen désireux de découvrir ce patrimoine unique, a-t-il ajouté.

De son côté, M. Er-Rich a souligné que cet espace ne se limite pas à l’exposition de produits, mais entend mettre en valeur la richesse humaine et culturelle du patrimoine marocain, en offrant aux visiteurs une expérience vivante qui leur donne une idée de l’étendue du savoir-faire artisanal national.

Cette initiative répond aussi à la volonté du Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat de soutenir la commercialisation du produit artisanal marocain et renforcer sa présence sur les marchés internationaux, de manière à contribuer à l’amélioration des conditions de vie des artisans et la valorisation de leur rôle en tant que gardiens de la mémoire et de l’identité nationales.

Cette édition du SMAP IMMO a accueilli des milliers de visiteurs de Belgique et d’autres pays européens, confirmant le rôle de cet évènement dans le renforcement des liens économiques entre le Maroc et son voisinage européen.

LR/MAP