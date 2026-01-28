La FAAPA, vecteur de développement d’un espace informationnel africain plus cohérent et visible (M. Bensaid)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA) s’affirme comme un vecteur institutionnel de coopération structurant, favorisant le développement d’un espace informationnel africain plus cohérent et visible, a indiqué mercredi à Marrakech, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

La Fédération s’impose, ainsi, comme un cadre institutionnel de coopération structurant, permettant aux agences de presse africaines de mutualiser leurs savoir-faire et de renforcer leurs compétences professionnelles, a souligné M. Bensaid dans une allocution lue en son nom par le Secrétaire général du département de la Communication, Abdelaziz El Bouzdaini, à l’ouverture de la 9e Assemblée Générale de la FAAPA, tenue sous le thème “Inclusion territoriale et justice spatiale : les agences de presse africaines au cœur des mutations du continent”.

À travers cette Assemblée, il s’agit de consolider cette dynamique collective, de renforcer les synergies entre institutions médiatiques africaines et de poursuivre la réflexion sur le rôle de l’information dans la construction d’une Afrique inclusive, attentive à ses territoires et à ses jeunesses, a-t-il ajouté.

À cet égard, le ministre a affirmé que l’engagement du Maroc dans ce domaine s’inscrit pleinement dans sa trajectoire africaine, signalant que le Royaume, fidèle à son ancrage continental, œuvre en faveur d’une coopération Sud–Sud fondée sur le partenariat, la solidarité et le partage des expériences.

“Cette coopération trouve une expression naturelle dans le champ médiatique, à travers l’échange d’expertises et le renforcement des capacités”, a-t-il dit.

M. Bensaid a, à cet égard, rappelé qu’”à l’heure où nos sociétés font face à des mutations économiques, sociales, démographiques et numériques profondes, l’inclusion territoriale et la justice spatiale s’imposent comme des principes structurants de toute action publique visant la stabilité et le développement durable”.

Notant que la justice spatiale ne se limite pas à la répartition des investissements ou des infrastructures, il a expliqué que ceci suppose également une reconnaissance équilibrée des territoires dans l’espace public, une visibilité équitable de leurs dynamiques et une représentation fidèle de leurs réalités.

“A ce titre, les médias publics et les agences de presse assument une mission de service public essentielle : relayer la parole citoyenne, refléter la diversité territoriale et contribuer à la construction d’un récit inclusif”, a-t-il poursuivi.

Il a relevé, à cet égard, que par leur travail quotidien, les médias participent à l’éclairage de l’action publique, à l’appropriation citoyenne des politiques et des projets structurants, ainsi qu’à la consolidation du lien social.

Dans un environnement informationnel marqué par la multiplication des sources, la rapidité des flux et la fragmentation des récits, le professionnalisme, la crédibilité et l’ancrage territorial des agences de presse constituent des repères essentiels pour la qualité du débat public et la stabilité des sociétés, a-t-il conclu.

La 9e AG de la FAAPA, qui se tient du 28 au 30 janvier à Marrakech, réunit les Directeurs Généraux des agences de presse africaines membres de la FAAPA, aux côtés d’experts, chercheurs, responsables et décideurs institutionnels, pour réfléchir aux actions que peuvent mener les médias en vue d’accompagner les transformations du Continent et de contribuer à un développement plus équilibré, plus équitable et pleinement ancré dans les territoires.

LR/MAP