La Vision Royale pour le développement de l’Afrique est fondée sur la solidarité et le partage (M. Arif)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Vision portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le développement de l’Afrique est fondée sur la solidarité et le partage, a affirmé, mercredi à Marrakech, le président de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA) et Directeur général de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), M. Fouad Arif.

“Cette Vision, qui appelle à réduire les fractures et à rapprocher les opportunités des citoyens, dépasse les frontières : elle dessine une lecture africaine du développement, fondée sur la solidarité et le partage”, a souligné M. Arif à l’ouverture des travaux de la 9e Assemblée générale de la FAAPA, placée sous le thème “Inclusion territoriale et justice spatiale : les agences de presse africaines au cœur des mutations du continent”.

En effet, a-t-il soutenu, cette Approche trouve une résonance naturelle à l’échelle du Continent, aujourd’hui appelé à mutualiser ses grands flux de développement, pour éviter que l’Afrique ne progresse à des vitesses différenciées, laissant certains territoires enclavés, périphériques ou fragiles.

La Vision Royale procède de l’évidence que l’Afrique se construira dans la solidarité, la coopération et le partage des trajectoires réussies, en privilégiant le co-développement au bénéfice de l’ensemble du Continent, a relevé M. Arif.

Dans ce chantier continental, a-t-il souligné, les médias africains ont une responsabilité stratégique majeure, notant que les agences de presse ne sont pas de simples relais d’information, mais se positionnent comme de véritables acteurs de structuration de l’espace public africain.

Pour le Président de la FAAPA, les agences de presse ont la capacité de rendre visibles les territoires éloignés ou marginalisés, de relayer la parole des citoyens et d’accompagner l’appropriation sociale des politiques publiques et des grands projets structurants, outre la contribution à un récit africain du développement fondé sur l’inclusion, la cohésion et la confiance.

À travers leur couverture éditoriale, leurs choix de traitement et leurs coopérations, les agences de presse africaines participent directement à la réduction des fractures territoriales, à la stabilisation des sociétés et à la consolidation du lien entre institutions et citoyens, a-t-il dit.

M. Arif a, par ailleurs, mis en avant l’importance du programme de cette Assemblée générale marquée par la tenue d’une Keynote consacrée à un enjeu fondamental du développement inclusif, en l’occurrence la souveraineté sanitaire comme fondement de la justice spatiale, laquelle découle de l’importance que revêt la santé en tant que levier structurant de cohésion territoriale et de stabilité sociale.

L’accès équitable aux soins, la formation des compétences médicales, la résilience des systèmes de santé conditionnent directement la capacité des territoires à se développer de manière harmonieuse, a-t-il fait remarquer.

M. Arif a, à cet égard, souligné que l’action de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, et notamment de l’Académie Africaine des Sciences de la Santé, illustre de manière concrète cette vision d’une Afrique qui renforce ses capacités par le partage du savoir, de l’expertise et de la formation au service d’un développement véritablement inclusif.

Les travaux de cette Assemblée seront aussi ponctués d’un panel qui, consacré au “rôle des médias dans la construction d’une Afrique inclusive”, incarne pleinement l’esprit de cette Rencontre : croiser les regards des médias, des institutions publiques, de la recherche et des acteurs du développement pour réfléchir ensemble à la manière dont l’information peut devenir un outil de cohésion continentale, de justice territoriale et de stabilité durable, a-t-il noté.

Et de conclure qu’à travers cette 9e Assemblée Générale, la FAAPA réaffirme son ambition d’être un espace africain de réflexion, de coopération et d’anticipation, au service d’un continent plus uni, plus solidaire et plus prospère.

LR/MAP