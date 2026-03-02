Iftar collectif à Nancy dans la pure tradition marocaine, sous le signe du dialogue interculturel

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Une soirée ramadanesque, articulée autour d’un Iftar collectif aux saveurs de la gastronomie marocaine, a été organisée samedi à Nancy sous le signe du dialogue interculturel et interreligieux.

Cette rencontre s’est déroulée en présence de représentants de cultes (Imam, Rabbin et Évêque), de députés et d’élus locaux, de représentants d’institutions économiques et de la société civile, ainsi que de membres de la communauté marocaine, d’étudiants et d’amis du Maroc, renforçant le message de cohabitation et de coopération entre les différentes communautés religieuses et culturelles.

La soirée, agrémentée par des prestations musicales sahraouies et andalouses, a permis aux participants de partager un moment convivial et chaleureux tout en célébrant la diversité culturelle et religieuse du Maroc.

Intervenant à cette occasion, la Consule générale du Royaume à Strasbourg, Soumia Bouhamidi, a indiqué que le Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine a fait de la coexistence des cultures et des religions un trait constitutif de son identité.

Au Maroc, “l’héritage amazigh, arabe, hassani, africain, andalou, hébraïque et méditerranéen se rencontrent et s’enrichissent mutuellement, dans un esprit d’ouverture à l’autre et de vivre-ensemble”, a-t-elle affirmé, notant que cet héritage est porté par le Souverain en tant que Commandeur des croyants, garant de la liberté de culte et du vivre-ensemble.

Elle a également tenu à rendre hommage à tous les acteurs qui œuvrent pour construire ce vivre-ensemble, par la lutte contre les préjugés, les actions de solidarité, l’accompagnement des jeunes et la mise en œuvre de projets communs entre différentes communautés.

Abordant la culture hassanie mise à l’honneur lors de cette soirée, la Consule générale du Royaume a affirmé qu’il s’agit de “l’une des composantes nobles et authentiques de l’identité marocaine”, qui “raconte l’histoire des hommes et des femmes du Sahara marocain, profondément attachés à leur foi, à leur Roi et à leur patrie”.

“Vivante et créative, la culture hassanie, portée par une jeunesse fière de ses racines et ouverte sur le monde, contribue à promouvoir l’image d’un Maroc uni dans sa diversité”, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, le maire de Nancy et président de la Métropole du Grand Nancy, Mathieu Klein, a salué cette initiative qui promeut le dialogue interculturel et interreligieux, relevant que le mois de Ramadan, qui constitue un temps de paix, de bienveillance et d’ouverture à l’autre, est aussi un moment riche d’enseignements, “tant pour les musulmans que pour toutes celles et ceux qui font vivre la Cité à l’exercice quotidien du vivre-ensemble”.

“C’est une grande fierté et un devoir pour notre pays de protéger et de faire fructifier cette cohabitation harmonieuse”, a-t-il dit.

De son côté, Rahim Faiq-Dkhissi, président du collectif des associations marocaines du Grand Nancy, s’est félicité de ce rassemblement de partage, de fraternité et d’unité, soulignant que “le Maroc a toujours été une terre d’accueil, un terreau de civilisation et un espace de rencontres des cultures et des religions”.

“En France, notre pays d’accueil, nous poursuivons cet état d’esprit, celui du dialogue et de la cohabitation entre les peuples et les religions dans le respect mutuel”, a-t-il ajouté.

LR/MAP