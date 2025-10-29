A Erfoud, la dynamique commerciale au marché de gros des dattes prend de l’ampleur

Il est 08h00 du matin, le marché de gros des dattes à Erfoud (province d’Errachidia), a déjà fait le plein. Une palette de variétés phœnicicoles adaptées à tous les goûts et à toutes les bourses garnit le souk pris d’assaut par les grossistes mais aussi par des consommateurs lambda en quête du meilleur rapport qualité/prix.

« Mejhoul», «Feggous», « Bouskri », «Bousthemi « Bouslikhen »… au marché de gros d’Erfoud l’on trouve différentes variétés phœnicicoles approvisionnées quotidiennement en provenance notamment des oasis et fermes d’Aoufous, Jerf, Lamaadid, Rissani, Boudenib ou encore Tinejdad et Goulmima.

“Cette année, le marché est approvisionné en grandes quantités”, indique à la MAP, Bourga Abderrahmane, président de l’association filalie des vendeurs des dattes à Erfoud, notant que la forte productivité s’explique notamment par les conditions climatiques très favorables et les précipitations importantes et régulières ayant marqué cette saison.

“La région de Tafilalet est connue pour ses dattes de très bonne qualité”, fait valoir Abderrahmane, notant que la région de Tafilalet compte plus de 80 variétés de dattes.

Chaque jour, les premiers véhicules commencent à approvisionner dès l’aube le marché de dizaines de tonnes de ce fruit hautement nutritif. Les commerçants présentent leurs marchandises en attendant de recevoir les bons prix. Au rythme des échanges et des négociations, et au fil des heures qui s’étirent, le souk attirent les derniers preneurs. Vers midi ou peu avant, le marché de gros termine son activité.

Le marché attire les locaux mais aussi des clients venus d’autres régions à l’instar de Mohamed qui se rend régulièrement depuis Nador pour s’approvisionner chaque saison en grandes quantités.

” Au marché d’Erfoud, les prix sont raisonnables, le Mejhoul par exemple oscille entre 30 à 80 dirhams le kilo, selon la qualité et le calibre du fruit”, fait savoir Mohamed.

En fait, la saison des dattes est une activité prospère dans la région Drâa-Tafilalet, premier producteur national de dattes, représentant plus de 80% de la production totale du pays à la faveur des conditions édapho-climatiques qui prévalent dans la région et de ses vastes palmeraies.

Au titre de la campagne agricole 2024, la production nationale des dattes s’élevait à 103.000 tonnes, soit une légère baisse en comparaison avec les années précédentes.

Selon les chiffres du ministère de l‘Agriculture, le secteur phoenicicole génère un chiffre d’affaires moyen annuel allant jusqu’à 2 milliards de dirhams, avec plus de 3,6 millions journées de travail.

A rappeler que la stratégie Génération Green 2020-2030, prévoit la plantation de 5 millions de palmiers d’ici 2030, pour atteindre une production annuelle de 300.000 tonnes.

LR/MAP