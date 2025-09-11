Le Maroc, un partenaire privilégié de l’UE (Commissaire européenne pour la Méditerranée)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Commissaire européenne en charge de la Méditerranée, Dubravka Šuica, a affirmé, jeudi à Rabat, que le Maroc est un partenaire privilégié de l’Union européenne (UE).

S’exprimant à l’issue d’entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, tenus en amont de la “Retraite de haut niveau sur l’avenir des relations euro-méditerranéennes”, Mme Šuica a relevé que le Royaume constitue un “modèle” à suivre dans la région.

Cet entretien a été l’occasion de mettre en avant le rôle historique et structurant du Maroc en tant qu’acteur clé dans l’espace méditerranéen.

A cet égard, la Commissaire européenne a affirmé, lors d’un point de presse conjoint avec M. Bourita, que la relation entre les deux parties est “spéciale” et doit être approfondie dans les différents domaines, se félicitant du “partenariat très avancé” du Royaume avec l’Union européenne, notamment en matière de gestion migratoire et de lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

Elle a, en outre, salué les efforts “remarquables” du Maroc dans les domaines de la décarbonisation et de la transition verte. “Nous nous félicitons du rôle prééminent du Maroc dans le renforcement de la coopération euro-méditerranéenne”, a-t-elle poursuivi, qualifiant le Royaume de “partenaire stratégique” clé pour l’Union européenne.

“Notre partenariat avec le Maroc, pont vital pour la coopération avec l’Afrique, est unique en son genre et extrêmement multidimensionnel”, a souligné Mme Šuica, notant que cette coopération bilatérale ambitieuse ouvre la voie à un approfondissement du partenariat Euromed dans l’avenir, afin de répondre aux besoins mutuels de l’Europe et de la région MENA.

La Commissaire européenne a indiqué, dans le même sens, que l’UE se penche, depuis le début de son mandat, sur “un nouveau pacte pour la Méditerranée”, élaboré selon une approche participative avec les 27 pays européens et les pays partenaires de la rive Sud.

Ce nouveau cadre sera officiellement promulgué en novembre, à l’occasion du 30ème anniversaire de la Déclaration de Barcelone et de la création du Processus de Barcelone.

“Notre ambition est très claire. Nous souhaitons jeter les bases d’un espace commun de prospérité, de paix, de stabilité et de sécurité”, a dit Mme Šuica à ce sujet, lors de son intervention durant “la Retraite de haut niveau sur l’avenir des relations euro-méditerranéennes”.

Ce nouveau pacte a été précédé de larges consultations avec l’ensemble des partenaires concernés, a précisé la responsable européenne, notant que cette Retraite, accueillie par le Maroc, est de nature à contribuer de manière substantielle à ce nouveau pacte euro-méditerranéen.

Basé sur un processus évolutif, cet instrument se propose d’être un levier fort pour la stabilité et la croissance, à travers trois grands piliers, a-t-elle dit, précisant qu’il s’agit de placer les populations au centre de l’action, de promouvoir le potentiel total des économies de la région et de renforcer la coopération sur les plans de la sécurité, la résilience et la migration.

LR/MAP