Election 2021 | Les cartes majeures du RNI

Aziz Akhannouch, président du Rassemblement National des Indépendants

Fruit de cinq années de travail, d’écoute active et de mobilisation autour d’un projet de société ambitieux et bien ficelé, le programme quinquennal du Rassemblement National des Indépendants (RNI) pour la période 2021-2026 a été dévoilé dans tous ses détails.

Le RNI a clôturé mercredi 9 juin 2021 à Casablanca, la cinquième et dernière étape de sa tournée nationale d’échanges et d’information. Avant l’étape casablancaise, le parti avait sillonné d’autres grandes villes du Royaume (Agadir, Marrakech, Tanger, Oujda).

Au plus près du citoyen

Depuis qu’il en est le président (2016), Aziz Akhannouch a tracé les contours d’une nouvelle politique de communication partisane, basée sur la rencontre directe et permanente avec les citoyens, afin de comprendre leurs besoins et mieux cerner leurs attentes. Pour des raisons sanitaires liées au nouveau Coronavirus (Covid-19), l’étape casablancaise du Road Show du RNI s’est déroulée dans la salle couverte omnisports au quartier Bourgogne. Face à un auditoire nombreux et captivé, des cadres dirigeants du parti se sont succédé sur l’estrade. En adoptant un style à l’américaine, tous ont réaffirmé l’ambition première du RNI à savoir, le lancement de nouveaux plans à caractère socioéconomiques au profit du citoyen.

Un bon exemple à suivre

L’une des interventions qui a le plus capté l’attention, a été celle de Nawal Moutawakil, membre du Bureau Politique du RNI. Ancienne championne olympique et ex-ministre, Moutawakil a fait savoir que rien ne laissait présager qu’elle allait graver son nom dans l’histoire de l’athéisme ni qu’elle allait occuper des postes de responsabilité aussi-bien au niveau national qu’à l’échelle mondiale. «C’est à force de volonté et de persévérance que j’ai pu dépasser tous les obstacles qui se sont dressés sur mon chemin», a dit Moutawakil, devant un auditoire admiratif devant ce bel exemple de réussite. Donner l’espoir aux jeunes et faire en sorte qu’ils aient confiance en eux et en leurs compétences. Tel est l’objectif phare du Rassemblement National des Indépendants et sur lequel la vise présidence de la Jeunesse RNIste, Yasmine El Maghour a insisté lors de sa prise de parole.

Slogan parlant

«Tu mérites mieux». Tel le slogan retenu par la direction du RNI pour son programme qu’il s’engage à appliquer s’il remporte les prochaines élections. Comme expliqué par Aziz Akhannouch, ce slogan n’a pas été choisi au hasard. Il s’agit plutôt d’une conclusion faite à l’issue de la tournée effectuée par le parti à travers le Royaume. En écoutant le citoyen, le RNI a pris acte de l’importance d’aller de l’avant pour offrir aux Marocains ce qui est de meilleur, a souligné le Chef du RNI. Comme l’explique Akhannouch, c’est le slogan de tous ces Marocains ruraux et citadins, qui n’ont pas cessé d’exprimer leur forte aspiration à un Maroc nouveau, où la dignité des citoyens prime sur toute autre considération.

Un programme percutant

Pour concrétiser ses promesses, le RNI a peaufiné un programme qui repose sur cinq engagements prioritaires, à savoir une protection sociale pour toutes les familles marocaines, des soins de santé de qualité pour préserver la dignité, un million d’emplois pour construire l’avenir, une école publique de l’égalité, et une administration à l’écoute du citoyen. Ces engagements qui constituent la base du contrat politique du RNI avec ses concitoyens, ont été formulés suite aux différentes tournées d’écoutes organisées par le parti, lors des cinq dernières années. Le RNI dispose aujourd’hui d’un programme politique cohérent, crédible et chiffré, émanant des Marocains et apportant des réponses concrètes à la crise actuelle. Pour être à la hauteur des enjeux de 2021 et réussir la sortie de crise, le programme du Rassemblement National des Indépendants pose les jalons d’une transformation économique et sociale, au service des citoyens. Il se fonde sur ainsi trois principes directeurs. Le premier principe est l’institutionnalisation de la redistribution sociale, notamment à travers la mise en oeuvre du chantier royal de la généralisation de la protection sociale et le renforcement du rôle central de l’Etat dans la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales. Le deuxième principe est de mettre le capital humain au centre du modèle de développement du parti, à travers la création d’emploi et l’amélioration de l’offre santé et éducation. Le troisième et principe est d’instaurer la dignité de chaque citoyen comme fondement de l’action publique à travers la lutte contre les disparités territoriales et les inégalités sociales.

Des objectifs mesurables

Création d’un million de postes d’emploi. Une carte de soin pour tous les Marocains. Une pension mensuelle viagère de 1.000 dirhams pour tous les Marocains âgés de 65 ans et plus. Une allocation sociale de 300 dirhams par mois pour chaque enfant scolarisé, limitée à trois enfants. Relèvement du salaire de démarrage des enseignants du primaire à 7.500 dirhams. Telles sont les cinq mesures concrètes, budgétisées et bien étudiées annoncées par le RNI dans le cadre de son programme électoral, énuméré par le président du parti, Aziz Akhannouch, à Casablanca, le 9 juin 2021. D’une manière globale, le programme du RNI, répond aux ambitions des citoyens et jette les bases de contrats politiques qui réaliseront le changement tant désiré par le citoyen. Le parti est d’ailleurs conscient de l’importance d’adopter un discours politique commun fondé sur des priorités claires, à même d’assurer une sortie réussie de la crise, créer de nouveaux postes d’emploi et poursuivre la mise en place d’un «Etat social». Comme le soulignent certains dirigeants de la formation, ce programme s’inscrit en rupture avant le discours populiste qui a prévalu tout au long de ces dernières années.

Notons que la présentation du programme du RNI à Casablanca, à l’occasion de la clôture de la tournée nationale du parti, coïncide avec une période sensible marquée notamment par la pandémie due au Covid-19 et tous les efforts déployés afin de surmonter les séquelles que cette crise planétaire a occasionnées. Ce programme intervient également après le lancement d’un chantier social majeur relatif à la généralisation de la protection sociale et la présentation du nouveau modèle de développement.

Mohcine Lourhzal

—————————————————————–

TVA, IR, IS Le RNI veut s’attaquer à la fiscalité Le Rassemblement National des Indépendants veut s’attaquer au dossier fiscal. Comme indiqué dans son programme 2021-2026, le RNI s’engage aussi à ne pas augmenter la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), l’Impôt sur le Revenu (IR), ni l’Impôt sur les Sociétés (IS), mais à fournir ses meilleurs efforts pour que chacun paie l’impôt qu’il doit à l’Etat en toute équité et transparence. Le RNI promet également de mobiliser des ressources budgétaires additionnelles, notamment à travers la création du Fond Zakat Al Mal, outre le maintien de la contribution sociale de solidarité.

————————————————————

Jeunesse partisane, ministres expérimentés

Compter sur l’humain, d’abord !

En plus d’une jeunesse partisane pleine d’énergie et animée par de bonnes intentions pour le Maroc et les Marocains, Aziz Akhannouch peut compter sur des ministres RNI qui, au cours des douze derniers mois, ont prouvé une capacité remarquable d’adaptation et de résilience face à la crise sanitaire qui se poursuit depuis plus de 12 mois maintenant. Malgré le contexte difficile, le trio Aziz Akhannouch (département de l’Agriculture), Mohamed Benchaâboun (Economie, Finances et Réforme de l’administration) et Moulay Hafid Elalamy (Commerce et Industrie), ont brillé pendant la crise Covid.

——————————————

55 milliards de dirhams par an

Certaines choses n’ont pas de prix

Le RNI a chiffré le coût de son programme décliné en cinq engagements et 25 mesures, qui s’élèvent à 55 milliards de dirhams par an. Il s’agit d’un coût additionnel qui est soutenable dont les Indépendants mobiliseront diverses ressources pour le financer. Outre l’impact positif de la croissance sur les recettes fiscales de l’État, le RNI procédera à la réallocation de certaines dépenses, au service de ces chantiers prioritaires pour plus d’efficience budgétaire. Il mobilisera également des ressources additionnelles, notamment à travers les contributions volontaires au fonds Zakat Al Mal et le maintien de la contribution sociale de solidarité.

————————————-

Il a déclaré au Reporter

Aziz Akhannouch, Président du RNI

«Les Marocains méritent mieux!»

«Nous avons choisi de clôturer notre tournée nationale d’échanges et d’information, à Casablanca. L’objectif de cette tournée qui nous a menés dans plusieurs villes du Royaume était de présenter aux Marocains les engagements du RNI pour le Maroc de demain. Ces engagements sont au nombre de cinq et concernent des secteurs vitaux auxquels le citoyen accorde la plus grande importance, notamment la Santé, l’Enseignement, l’Emploi, et la réforme de l’Administration. Aussi, le Rassemblement National des Indépendants propose 25 mesures pour mettre en place les engagements que je viens de vous citer. Au cœur de nos préoccupations, la mise en valeur de l’élément humain, que je considère comme étant la base de tout projet de développement. Les Marocains méritent mieux, j’en suis intimement convaincu».

———————————-

Programme électoral

Le RNI parviendra-t-il à convaincre?

Aziz Akhannouch a mobilisé autour du RNI, un réseau de militants engagés. L’objectif est de créer une véritable machine électorale à même de propulser le parti qu’il dirige depuis bientôt six ans, à la tête du prochain gouvernement. Réussira-t-il à transformer l’essai? En tout cas, les engagements phares du parti portent à y croire.