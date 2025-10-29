Le Maroc salue la dynamique positive imprimée aux relations avec le Royaume d’Eswatini (Bourita)

Partager Facebook

Le Royaume du Maroc salue la dynamique positive imprimée à ses relations avec le Royaume d’Eswatini, sur la base des principes de solidarité et de co-développement, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

“Nous saluons la dynamique positive que connaissent les relations bilatérales dans le cadre de la Vision Royale pour la consolidation de la coopération Sud-Sud, conformément aux principes de solidarité et de co-développement”, a souligné M. Bourita lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec la ministre eswatinienne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Pholile Dlamini Shakantu.

Il a indiqué que le Royaume du Maroc “se félicite des relations de fraternité unissant les dirigeants des deux pays et les deux peuples et exprime sa satisfaction du dialogue politique et de la coopération entre les deux pays”.

M. Bourita a fait part de son appréciation de la position constructive et constante du Royaume d’Eswatini soutenant l’intégrité territoriale du Royaume et de sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire, y compris les provinces du sud.

Le ministre a relevé que les deux pays ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale, rappelant la signature de conventions concernant les jeunes, la justice, les visas diplomatiques et la formation dans les domaines diplomatique et de tourisme.

M. Bourita a, par ailleurs, fait savoir que les deux parties ont convenu d’unifier leur position au niveau de l’Union africaine, insistant sur la nécessité de respecter la souveraineté des Etats et de garantir la stabilité et le développement durable.

Il a relevé que la tenue de la première session de la commission mixte de coopération Maroc-Eswatini marque un tournant dans les relations entre les deux pays, soulignant l’impératif d’explorer toutes les potentialités offertes pour hisser la relation entre les deux Royaumes au niveau des aspirations des dirigeants des deux pays.

